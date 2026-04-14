La escalera del avión

El avión aterriza en Oporto. Tenemos que bajar las escaleras metálicas porque la pasarela no funciona. En un momento dado me veo sólo en la escalinata plateada.

Me viene al recuerdo Trump. Y con cada escalón metálico que bajo, siento algo diferente. Primero adopto una postura prepotente. Pienso que el planeta depende de mí. Que disuelvo Europa en el segundo escalón metálico. Que conquisto Groenlandia en el tercero. Que ocupo Venezuela y Cuba en el cuarto. Que todo el petróleo del mundo es mío en el quinto. Borro Gaza en el sexto. Borro Persia en el séptimo . Me quedo con todo el cacao de África. Afirmo que las mejores patatas del planeta son las de Ohio. Y en otro peldaño siento que puedo comenzar y parar guerras cuando yo quiera.

En el ultimo escalón del avión tropiezo y me caigo dando de bruces con la pista del aeropuerto. Y se me acabó la toda la tontería.

Emmanuel Rueda Girondo

(Vigo)