Día Mundial del Portero de Fútbol

El 14 de abril celebramos un día muy especial para los que somos futboleros.

El origen de este día es en homenaje al futbolista colombiano Miguel Calero, el legendario portero con más partidos jugados en la historia (737). Después de su fallecimiento, se escogió la fecha de su cumpleaños para festejar el Día Internacional del Portero, celebrándolo cada 14 de abril, a partir del año 2013.

Algunos de los porteros de fútbol más célebres en la historia del fútbol son: Oliver Kahn, el Titán; José Luis Chilavert, Dino Zoff, Gianluigi Buffon; Gordon Banks, la parada del siglo a Pelé en el Mundial de 1970; Peter Schmeichel, Iker Casillas, San Iker, y Lev Yashin, la Araña Negra, mantuvo la portería a cero en 270 partidos. ¿Cuál es tu arquero o portero favorito?

Pero, pensando localmente cómo no recordar a Toni Suárez, Pibe, Madriles, Gato, García, Ibarreche, Gelucho, Modroño, Rafa, García Escudero, Roca, Oate, Santamaría, Esnaola, López, Fonseca, Ares, Casado, Castro, Hortas, Berizzo y Michi del querido y añorado CD Orense.

Cualquier balón puede atraparse, pero no cualquier portero puede pararlo. ¡Feliz Día Internacional del Portero!

Gonzalo Sánchez

(Ourense)