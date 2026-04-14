La Ley del "taper"

Nos resulta extraño tener que acudir a un mandato reglado, cuando resulta que lo que uno se lleva ya está pagado previamente.

También llama la atención cómo ciertos hosteleros, entrevistados en las televisiones, apuntan como extraordinario un “¡no cobramos nada...!”. ¡Faltaría más!. Pero, ¿cómo van volver cobrar lo qué ya está previamente pagado?

Es otra manera más de vendernos como un favor lo que es un derecho del cliente que, como último eslabón de la cadena de consumo, paga religiosamente el importe de la factura.

Sólo resta crear conciencia y cultura social, para terminar con que aquello que no somos capaces de consumir vaya a la basura o sea reaprovechado y vendido de nuevo.

La comida, nosotros y el medio ambiente le damos la bienvenida a esta regulación.

Francisco Domínguez

Martínez

(Ourense)