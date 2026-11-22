CARTAS AL DIRECTOR
Semana Europea de la Reducción de Residuos
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Del 23 al 29 de noviembre celebramos la Semana Europea de la Reducción de Residuos, una cita imprescindible que este año nos invita a practicar la suficiencia material. El mejor residuo es el que no se produce, y reducir nuestra huella ecológica es también la forma más directa de aliviar la economía doméstica.
Para lograrlo en el día a día, basta con aplicar pequeños gestos de ahorro. Planificar la compra semanal evita el desperdicio alimentario y recorta la factura del supermercado. Apostar por envases reutilizables, beber agua del grifo y comprar a granel elimina el gasto recurrente en plásticos de un solo uso. Asimismo, reparar los aparatos estropeados antes de sustituirlos y dar una segunda vida a la ropa alarga la utilidad de nuestros bienes y frena el consumo impulsivo.
En nuestra ciudad tenemos el mejor espejo en el que mirarnos: Ecovigilantes de Franciscanas. Estos jóvenes demuestran cada semana, con sus recogidas de “basuraleza” en entornos como Montalegre y sus campañas de sensibilización, que el compromiso local transforma la realidad.
Sigamos su ejemplo desde nuestros hogares: cuestionemos cada compra, cuidemos lo que ya tenemos y recordemos que ahorrar recursos naturales es, al mismo tiempo, ahorrar dinero.
Gonzalo Sánchez
(Ecovigilantes de Franciscanas)
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