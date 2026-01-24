Plantarnos ante el fascismo
La trampa de Trump
Este individuo, que se considera el amo y señor, y el nuevo emperador del planeta, aplicando la ley del más fuerte, se marca como objetivo dominar a la mayoría de los países, en función de los recursos que posean, para enriquecerse a sí mismo y a los que lo rodean.
Comenzó “fumigando” lanchas portadoras de drogas, -supuestamente- para continuar abordando petroleros con destino a sus competidores. Viendo que ni así el país atacado sucumbia a sus deseos, optó por capturar a su presidente, usando bombardeos, apagones y provocando víctimas mortales.
Ahora, continúa amenazando -cual vulgar matón - con hacerse con una parte de un país de la OTAN, “por las buenas o por las malas”, para explotar sus riquezas naturales y estratégicas en beneficio propio.
Esperemos que no se le ocurra ir de vacaciones a Canarias porque, si se le antoja, es capaz de apropiarse de estas hermosas islas.
Mientras, el resto de países, para que no les suba los aranceles, observan resignados, temerosos y sumisos, sus amenazas, arrodillados ante la bota del Tío Sam.
Todos los conflictos generados por su país, lo fueron lejos de sus fronteras. La lista sería muy larga; ninguno dentro de ellas.
Objetivo cumplido: generar conflictos, vender armas, ganar recursos naturales, hipotecar de por vida a las víctimas, venderle la reconstrucción y gobernarlos a través de títeres.
¿Por qué no se atreve con Rusia, China, India, y no invade Cuba?
Que cada cuál saque sus conclusiones.
Francisco Domínguez Martínez (Ourense)
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
BORRASCA INGRID
El Voleyourense, sin partido por incomparecencia del Leganés
TRAGEDIA FERROVIARIA
Continúa el desmontaje de los vagones para su investigación
LOS TITULARES DE HOY
La portada de La Región de este domingo, 25 de enero