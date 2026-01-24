La trampa de Trump

Este individuo, que se considera el amo y señor, y el nuevo emperador del planeta, aplicando la ley del más fuerte, se marca como objetivo dominar a la mayoría de los países, en función de los recursos que posean, para enriquecerse a sí mismo y a los que lo rodean.

Comenzó “fumigando” lanchas portadoras de drogas, -supuestamente- para continuar abordando petroleros con destino a sus competidores. Viendo que ni así el país atacado sucumbia a sus deseos, optó por capturar a su presidente, usando bombardeos, apagones y provocando víctimas mortales.

Ahora, continúa amenazando -cual vulgar matón - con hacerse con una parte de un país de la OTAN, “por las buenas o por las malas”, para explotar sus riquezas naturales y estratégicas en beneficio propio.

Esperemos que no se le ocurra ir de vacaciones a Canarias porque, si se le antoja, es capaz de apropiarse de estas hermosas islas.

Mientras, el resto de países, para que no les suba los aranceles, observan resignados, temerosos y sumisos, sus amenazas, arrodillados ante la bota del Tío Sam.

Todos los conflictos generados por su país, lo fueron lejos de sus fronteras. La lista sería muy larga; ninguno dentro de ellas.

Objetivo cumplido: generar conflictos, vender armas, ganar recursos naturales, hipotecar de por vida a las víctimas, venderle la reconstrucción y gobernarlos a través de títeres.

¿Por qué no se atreve con Rusia, China, India, y no invade Cuba?

Que cada cuál saque sus conclusiones.

Francisco Domínguez Martínez (Ourense)