En el umbral de la aporofobia

“Vale más documentarse previamente que ser un papagayo mal informado”. — Refrán popular

Llegué a casa con mal cuerpo. Desde un tiempo para acá había procurado, fuera del hogar y sí con mi compañera conversar sobre el actual panorama político de este país, tan enrarecido y proclive al insulto. Debo añadir, no obstante, que pincelamos algo sobre la materia en la calle con mi compañero de bachillerato Fernández Otero.

El caso fue que en tono jocoso mío conversando con el profesional que trata de aliviar la torpe función de mi mano diestra, víctima del atoramiento del túnel carpiano, sabiendo aquél de mi afición a visitar de los bares del barrio, comenté mi desilusión porque el anunciado y fallido incremento de mi pensión representaría el pago de cuatro cañas.

La respuesta del hombre no me sorprendió, por haberla escuchado de ciertos políticos, o de columnistas afines a su credo. “La culpa es de Pedro Sánchez por haberlo incluido dentro de un decreto con otras medidas, para beneficiarse políticamente”. Le pregunté si había leído el Decreto Omnibús para que afirmase cuáles eran esas medidas desafortunadas para poder ser rechazadas. Confesó que lo desconocía. Debido a mi deformación ex profesional le comenté que tuve a bien leerlo. Y encontré unas medidas de justicia social. La Constitución declara a España como un Estado social y democrático de Derecho. ¿Qué significa un Estado social? La intervención del Estado para garantizar derechos sociales (salud, vivienda, trabajo, etc.) promoviendo la igualdad real, no solo formal, corrigiendo desequilibrios económicos y sociales. Misión que corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas competentes.

Aparte de las subidas de las distintas pensiones, del mismo salario mínimo interprofesional de 2025; se congelan las cotizaciones sociales a los autónomos, que podrán acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA; exención de IRPF de ayudas por daños personales provocados por incendios forestales; prórroga de las ayudas a la reconstrucción de los municipios afectados por la dana, con exención de IRPF e Impuesto de Sociedades para las personas y empresas afectadas, en otras medidas no expuestas por falta de espacio permitido.

Otro día puede que aborde la protección del Escudo Social sobre las familias vulnerables sin alternativa habitacional, contra la que se opone expresamente Junts per Cataluña. Para esta formación política les dedico la sentencia de Nelson Mandela: “Erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia”. ¿Estamos ante el umbral de la aporofobia? Me espera la lectura de la obra de la catedrática de Ética Adela Cortina: “Aporofobia: el rechazo al pobre”.

Abelardo Lorenzo (Ourense)