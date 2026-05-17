Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota

El concello de Castrelo de Miño celebró ayer la quinta edición de la Festa do Maior, uno de los eventos más concurridos de su calendario local tras su primera celebración en 2022, una cita que nació para rendir homenaje, reconocer el esfuerzo, sacrificio y trabajo, y agradecérselo a los mayores de 65 años de la localidad.

En las inmediaciones del pabellón de Astariz comenzaron a reunirse cientos de personas, alcanzando casi el medio millar (entre homenajeados y acompañantes), antes de las 12,00 horas, momento en el que comenzó la recepción oficial de los invitados.

El evento continuó con la celebración de la tradicional eucaristía, oficiada por el obispo de Ourense y acompañada por la Coral De Ruada. Además, a la cita acudieron numerosos representantes institucionales, autoridades y alcaldes y alcaldesas de la comarca.

La música acompañó toda la velada, incluso la comida popular que empezó pasadas las 14,00 horas, y que incluyó ibéricos, empanada, jarrete con patatas, bica, café y, cómo no, vinos de la D.O Ribeiro. Esta combinación -música y vino-, invitó a los asistentes a bailar juntos, a charlar y compartir momentos entre varias generaciones.

La Festa do Maior se consolida así como uno de los eventos sociales más importantes de Castrelo de Miño, destacando por ser un punto de encuentro para los vecinos de distintas localidades del municipio en una jornada marcada por la unión y el agradecimiento. “Foi un éxito rotundo, superou con creces as expectativas. Houbo que engadir algunha mesa”, afirmó Avelino Pazos, regidor local.