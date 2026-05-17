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Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota
Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota | Óscar Pinal

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QUINTA EDICIÓN

El encuentro reunió a cerca de medio millar de asistentes en Astariz

El concello de Castrelo de Miño celebró ayer la quinta edición de la Festa do Maior, uno de los eventos más concurridos de su calendario local tras su primera celebración en 2022, una cita que nació para rendir homenaje, reconocer el esfuerzo, sacrificio y trabajo, y agradecérselo a los mayores de 65 años de la localidad.

En las inmediaciones del pabellón de Astariz comenzaron a reunirse cientos de personas, alcanzando casi el medio millar (entre homenajeados y acompañantes), antes de las 12,00 horas, momento en el que comenzó la recepción oficial de los invitados.

El evento continuó con la celebración de la tradicional eucaristía, oficiada por el obispo de Ourense y acompañada por la Coral De Ruada. Además, a la cita acudieron numerosos representantes institucionales, autoridades y alcaldes y alcaldesas de la comarca.

La música acompañó toda la velada, incluso la comida popular que empezó pasadas las 14,00 horas, y que incluyó ibéricos, empanada, jarrete con patatas, bica, café y, cómo no, vinos de la D.O Ribeiro. Esta combinación -música y vino-, invitó a los asistentes a bailar juntos, a charlar y compartir momentos entre varias generaciones.

La Festa do Maior se consolida así como uno de los eventos sociales más importantes de Castrelo de Miño, destacando por ser un punto de encuentro para los vecinos de distintas localidades del municipio en una jornada marcada por la unión y el agradecimiento. “Foi un éxito rotundo, superou con creces as expectativas. Houbo que engadir algunha mesa”, afirmó Avelino Pazos, regidor local.

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1/18 Las autoridades presentes en la V Festa do Maior. | Óscar Pinal
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2/18 Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota | Óscar Pinal
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3/18 María José, Benito, Marosca, Agripina, Serafín y Secundino. | Óscar Pinal
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4/18 Algunos asistentes recogen las gorras que les obsequian. | Óscar Pinal
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5/18 Estrella, Estrella y José Luis. | Óscar Pinal
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6/18 La música de las charangas no faltó en la V Festa do Maior. | Óscar Pinal
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7/18 José Antonio, Julia, Efi y Alfonso. | Óscar Pinal
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8/18 Marta, Adrián, José Antonio, Aurora y Rosa. | Óscar Pinal
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9/18 Las asistentes esperan el comienzo de la misa oficiada por Monseñor Leonardo Lemos. | Óscar Pinal
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10/18 Manuel y José Manuel. | Óscar Pinal
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11/18 María, Benerando y Laura. | Óscar Pinal
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13/18 Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota | Óscar Pinal
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14/18 Las autoridades atentas y serias en la misa durante la V Festa do Maior. | Óscar Pinal
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15/18 Monseñor Leonardo Lemos ofició la misa durante la V Festa do Maior. | Óscar Pinal
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16/18 La Coral da Ruada estuvo presente en Castrelo de Miño durante la V Festa do Maior. | Óscar Pinal
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17/18 Galería | Castrelo de Miño celebró la V Festa do Maior con música, misa y paparota | Óscar Pinal
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18/18 Monseñor Leonardo Lemos durante la misa de la V Festa do Maior. | Óscar Pinal

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