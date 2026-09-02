REUNIÓN INSTITUCIONAL
A Confederación Hidrográfica do Douro terá unha oficina en Castrelo do Val
REUNIÓN INSTITUCIONAL
A nova alcaldesa de Castrelo do Val, Cristina Gómez, continúa a manter encontros coas distintas administracións un mes despois de asumir o bastón de mando, co fin de comprobar as diversas liñas de actuación no Concello e coñecer o estado dos proxectos que xa están en marcha. Todo isto coa finalidade de dar resposta ás necesidades do municipio e da súa veciñanza.
Neste contexto de coordinación institucional, un dos fitos máis relevantes é a materialización do convenio asinado coa Confederación Hidrográfica do Douro, que foi analizado este mércores co subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos. Grazas a este acordo, o organismo disporá dunha oficina con acceso independente na planta baixa da Casa Consistorial castrelá. Dende este espazo desenvolveranse as actividades da súa gardería fluvial na provincia, achegando a xestión do dominio público hidráulico aos concellos e facilitarase a presenza da entidade no territorio.
No encontro, Gómez e Santos tamén abordaron a importancia de favorecer o acceso á vivenda para contribuír á fixación de poboación nos municipios rurais. Neste senso, revisouse a convocatoria de axudas destinadas á adquisición ou autopromoción de inmobles para a xente nova en concellos de menos de 10.000 habitantes. O programa estatal contempla achegas de ata o 20% do prezo, cun máximo de 15.000 euros por vivenda, para persoas menores de trinta e seis anos.
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