El comercio de Caldelas premia a sus clientes

La plaza do Prado de O Castro de Caldelas acogió este lunes la entrega de los premios de la campaña “Merca no teu comercio”, una iniciativa que busca animar las compras en los pequeños negocios de la localidad. Una veintena de vecinos fueron los afortunados y recibieron una tarjeta regalo de 50 euros cada uno para gastar de nuevo en los comercios participantes.

El acto contó con la presencia del director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, y de la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez. Durante la entrega, Gómez destacó la buena acogida que está teniendo la campaña y el aumento de la participación de los consumidores en esta edición. “Estamos moi satisfeitos coa boa acollida da campaña e o aumento da participación, e agardamos que nas vilas que faltan teñamos tamén esta boa resposta”, señaló la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense.

En el caso de Caldelas, desde el comercio local han percibido precisamente un incremento de la participación. La campaña premió a los clientes con un total de 1.000 euros, repartidos en 20 tarjetas prepago de 50 euros. Los premios podrán utilizarse para realizar nuevas compras en los comercios de la villa o en establecimientos de otras localidades que participan en ‘Merca no teu comercio’.

La campaña está organizada por la Federación de Comercio de Ourense, la Federación Galega de Comercio y la Consellería de Economía, Industria e Innovación, con la colaboración del Concello de O Castro de Caldelas en esta convocatoria. La iniciativa continuará hasta el próximo mes de octubre y pasará por un total de 40 localidades que no cuentan con centros comerciales abiertos.

Para participar, los clientes deben registrar sus compras a través de la página web oficial de la campaña. Además, cuando el propio comerciante registra la operación, las posibilidades de que el cliente resulte premiado se duplican. La campaña busca que el dinero quede en los negocios de cada localidad.