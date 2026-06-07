Esta pequeña parroquia de Ourense entra en los pueblos más bonitos de España

El núcleo celanovés de Vilanova dos Infantes fue proclamado este sábado oficialmente como uno de los Pueblos más Bonitos de España, y ya forma parte de una de las asociaciones de turismo rural más prestigiosas del país. El alcalde, Antonio Puga, destacó el valor de este reconocimiento: “Un espaldarazo a un desenvolvemento urbanístico sostible, ordenado e respectuoso, e para a preservación das nosas tradicións, cultura, raíces e etnografía. Unha identidade ligada aos oficios históricos de Vilanova: músicos e zapateiros”. Asimismo, añadió que, pese a que ya recibe miles de visitantes al año, “confiamos en que este recoñecemento impulse tamén o turismo, situando a Vilanova no mapa turístico de Galicia e do Estado. A romería Raigame foi a gran embaixadora desta proxección”.

El evento en el burgo medieval arrancó con una introducción sobre la historia y los valores patrimoniales de Vilanova dos Infantes. A continuación, tomó la palabra el presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Mestre, quien mostró la gran satisfacción de la organización por esta nueva incorporación: “Vilanova dos Infantes representa dun xeito excepcional a autenticidade e a beleza dun pobo galego".

Intervinieron asimismo en el acto el diputado provincial y presidente del Inorde, Rosendo Luis Fernández; el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; y el delegado territorial, Manuel Pardo, quienes transmitieron sus felicitaciones y subrayaron la relevancia de este sello para el turismo y el desarrollo provincial.

Música y danza

La Banda de Música de Vilanova amenizó la jornada, y los danzantes de Vilanova exhibieron su ancestral danza gremial. El momento central fue el descubrimiento del cartel acreditativo, un reconocimiento que pone en valor el patrimonio de un burgo medieval único en Galicia, con elementos históricos como la Torre del Homenaje, la iglesia de San Salvador y el santuario del Cristal, conservados gracias al cuidado de sus habitantes.

La Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, una entidad sin ánimo de lucro fundada en 2010, agrupa a 126 municipios del entorno rural español. En Ourense también ostentan esta distinción Oseira, en Cea, y O Castro de Caldelas.