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O PP ofrece unha xornada informativa sobre vivenda en Celanova
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O Partido Popular de Ourense celebra este sábado na Praza de Abastos de Celanova, a partir das 10,30 horas, unha nova xornada informativa sobre vivenda. Na cita porase sobre a mesa a problemática actual da vivenda, unha das principais preocupacións dos galegos. Esta cita, que xa se celebrou nos últimos meses en Ourense, Barbadás, Xinzo de Limia, Verín e O Carballiño, chega agora á vila celanovesa para amosar e dar a coñecer entre a veciñanza as políticas que a Xunta vén despregando co fin de facilitar o acceso á vivenda.
Na xornada, o coordinador da área de Vivenda e Urbanismo do PP de Ourense, Benito Iglesias, porá o foco sobre dous factores clave para fixar poboación, a vivenda e o emprego, e falará da realidade de Celanova. A concelleira ourensá e membro da área de Vivenda e Urbanismo do PP de Ourense, Sonia Ogando, falará sobre a Lei de Vivenda estatal e as reformas posteriores, que non foron capaces de aportar seguridade xurídica aos propietarios. E para rematar, Pilar Fernández, tamén membro da área de Vivenda, detallará as axudas do Goberno galego nesta materia.
Finalmente, o peche do encontro contará coa participación da secretaria da xestora municipal do PP de Celanova, Ana Fernández; o presidente provincial do PP de Ourense, Luis Menor, e a secretaria xeral do PPdG, Paula Prado.
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