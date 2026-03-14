O arrecendo do pan que xa non sairá do forno da panadería Chandrexa

30 ANOS DE TRABALLO

O forno da Panadería Chandrexa apagouse despois de máis de 30 anos de traballo diario. A xubilación dos seus propietarios deixa ao concello de Chandrexa de Queixa sen panadería e pecha unha etapa marcada polas madrugadas e o reparto polas aldeas

Mari Carmen e Luis facendo bicas na súa panadería.
Hai lumes que non se apagan dun día para outro. Levan anos, décadas, ardendo coa mesma paciencia coa que medran as aldeas e se fai o pan cada madrugada. Pero tamén chega un momento no que mesmo eses lumes antigos acaban por esmorecer. Este mes pechou as súas portas a Panadería Chandrexa, en Celeiros, e con ela apágase un dos últimos fornos tradicionais dun concello no que cada vez quedan menos portas abertas.

Durante máis de trinta anos, o forno de base de pedra e lume indirecto marcou o ritmo das madrugadas en Chandrexa de Queixa. A historia comezara en 1992, cando Luis Fernández e Mari Carmen Rodríguez decidiron apostar por quedar na terra e abrir unha pequena panadería mentres a familia medraba. Naquel tempo recordan que había cinco panadeiros traballando e aldeas cheas dabondo para vender todo o que saía do forno.

Os días empezaban cedo, ás veces demasiado cedo. O habitual era levantarse entre as tres e as catro da madrugada, e non eran poucos os días nos que nin sequera había tempo para deitarse cando había que facer varias fornadas, e loitar con nevadas no camiño nos repartos de inverno. O pan dependía da fariña, da auga e do lévedo, pero tamén doutras cousas que só sabe quen leva toda unha vida amasando: da humidade do aire, da néboa que baixa do monte ou do frío das madrugadas de inverno.

Reparto

Desde Celeiros, o pan saía cada día cara ás aldeas. O reparto nunca chegou a cubrir todo o concello porque a aposta sempre foi polo comercio de proximidade: coñecer ás persoas, parar nas casas, falar cos veciños. Durante os primeiros anos, o percorrido limitouse a unha ruta desde Paradaseca ata o encoro, e aínda así, cada mañá o pan chegaba ás mesas.

Co paso do tempo, as aldeas foron quedando máis silenciosas. As casas pechadas multiplicáronse e os pedidos xa non eran os mesmos. Nos últimos anos quizais abondaría con repartir unha ou dúas veces á semana, pero o costume e o compromiso mantiveron a ruta de días alternos, como sempre se fixera.

Agora o forno cala por un motivo ben distinto: a xubilación de Luis e Mari Carmen. Na última fornada, as bágoas asomaron mentres o pan saía do forno por derradeira vez. Non foron só as deles. Tamén os seus fillos, Rubén e Melania, viviron ese momento cunha mestura de orgullo e emoción, conscientes de todo o que significou aquel forno para a familia e para o pobo.

Nos últimos días tamén chegaron moitas palabras de agradecemento dos veciños, que saben que botarán moito de menos ese pan de cada día e todo o que representaba. Porque coa marcha da Panadería Chandrexa non só se pecha un negocio familiar: o concello queda tamén sen panadería, un símbolo máis das portas que se van pechando, pouco a pouco, nas aldeas da montaña. Mais durante máis de tres décadas, en Celeiros, cada madrugada houbo alguén acendendo o forno para que o pan chegase ás casas. E esa memoria, como o arrecendo do pan quente nas mañás frías, queda xa prendida para sempre na historia de Chandrexa.

Contenido patrocinado

Lo último

stats