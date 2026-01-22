Chandrexa recupera el lavadero público de Rabal

La Diputación de Ourense y el Concello de Chandrexa de Queixa han finalizado la rehabilitación del lavadero público de Rabal, una actuación destinada a recuperar este elemento del patrimonio tradicional del municipio. La obra contó con un presupuesto de 19.712 euros y fue promovida por el Concello con financiación de la institución provincial.

La intervención se llevó a cabo sobre un lavadero cubierto situado a pie de camino, compuesto por una fuente, un canal de agua y el propio vaso de lavado, construido con grandes losas de granito de la zona. El proyecto contempló la conservación de la fuente original, la reparación del canal y la impermeabilización del vaso.

Debido al estado de deterioro de la cubierta existente, se procedió a su renovación completa, incorporando una nueva estructura de madera laminada y teja cerámica, así como las cuerdas para tender. Además, se amplió y pavimentó el espacio en torno al lavadero, mejorando la accesibilidad. Con el objetivo de reforzar el carácter público del conjunto, se instaló un banco de granito, que también actúa como protección, y una escalera que facilita el acceso al canal y a la fuente. Emplearon materiales tradicionales, como granito en muros, bancos y pavimentos, cuidando los acabados en aleros y vigas mediante elementos de madera.