Obramat abre este martes su almacén en San Cibrao

Obramat, la firma de referencia en distribución de materiales para la construcción y reforma, abre hoy martes sus puertas al público en Ourense. El nuevo establecimiento, situado en la calle 2 del Polígono de San Cibrao das Viñas, ha supuesto una inversión de más de seis millones de euros. Esta apertura coincide con el 20 aniversario de la compañía, convirtiéndose en su almacén número 40 en España y el tercero en Galicia, tras los centros de Santiago y Lugo.

En el acto inaugural celebrado ayer, directivos de la firma y autoridades locales destacaron el impacto dinamizador del proyecto. El evento contó con la participación de Antonio Bullido, director general de Obramat Iberia, y Alejandro Rey, director del almacén de Ourense, quienes estuvieron acompañados por la alcaldesa de San Cibrao, Marta Nóvoa, y el presidente de la Diputación, Luis Menor. Bullido señaló que esta expansión permite fortalecer el tejido industrial regional, mientras que Rey enfatizó la voluntad de ser un aliado para el profesional, garantizando stock y asesoramiento cercano. Por su parte, Menor calificó la llegada de la firma como un síntoma de que la provincia es un “territorio atractivo para la inversión”.

Las instalaciones cuentan con más de 6.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo un amplio patio de construcción, y ofrecen más de 20.000 referencias de marcas líderes. La apertura ha generado más de 80 puestos de trabajo directos, ocupados mayoritariamente por residentes de la zona. El almacén, que busca ser un “aliado” estratégico para el ahorro de autónomos y pymes locales, funcionará de lunes a sábado de 07,30 a 21,00 horas. Obramat se convierte así en la primera gran empresa en desembarcar en este nuevo parque de medianas, situado en el recinto de la antigua cervecera San Martín, que ya cuenta con un establecimiento de restauración y sumará próximamente una gasolinera de la cadena Ballenoil.