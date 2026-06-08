El parque móvil supera al padrón de vecinos en 71 municipios de los 92 municipios de Ourense

El análisis del parque móvil refleja que en 71 de los 92 municipios que componen la provincia hay más vehículos que población. Esto se traduce en un 77%, donde los motores ganan a los vecinos siendo el caso más extremo y paradigmático el de O Riós. Este concello de la comarca de Verín tiene un padrón que apenas resiste en los 1.374 habitantes mientras que su parque automovilístico alcanza las 2.030 unidades. Esto supone que hay 1,47 vehículos por cada vecino.

Sin embargo, se da una paradoja automovilística en la provincia: pese a que tres de cada cuatro concellos tiene más vehículos que habitantes, en el global estos últimos ganan a los motores. El informe sobre la composición del parque móvil publicado recientemente por la Dirección General de Tráfico (DGT) señala que Ourense tiene en total 305.278 habitantes y cuenta con 280.995 vehículos.

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La resistencia parte precisamente de los núcleos más poblados, especialmente de la ciudad. En la urbe hay 105.609 vecinos y 74.075 vehículos, lo que da una ratio de 0,70 por habitante. Dicho de otro modo, en la capital hay siete por cada diez personas empadronadas, siendo la menor ratio de los 92 concellos que componen la provincia.

También existe otro factor, en la población se tiene en cuenta todas las personas empadronadas sin distinción por edad, por lo que se incluyen incluso a las que tienen menos de 15 años y no pueden acceder a ningún tipo de carné.

Por el contrario, las causas de que los vehículos ganen el pulso a los vecinos en el 77% de los concellos son muy variadas: crisis demográfica, concellos con un peso importante de la actividad agrícola que requiere de muchos vehículos, fuerte presencia del sector del transporte, deseo de tener un turismo o motocicleta distinto al que se usa diariamente o municipios envejecidos donde parte de la población no conduce.

Municipios con peor ratio de conductores

Respecto a este último factor, hay seis concellos -Beariz, Parada de Sil, Chandrexa de Queixa, Muíños, A Peroxa y O Irixo- cuyo porcentaje de conductores respecto a la población total es menor a un 45%. El caso más sangrante es el de Beariz, con 893 habitantes y solo 358 conductores, es decir, solo cuatro de cada diez vecinos pueden ponerse al volante. Sin embargo, los seis municipios cuentan con una ratio de casi un vehículo por cada vecino empadronado.