La zona de bajas emisiones afecta a uno de cada tres vehículos de la ciudad de Ourense

La rúa Bedoya, una de las que estarán en la ZBE.

Queda menos de un mes para que comiencen las multas en la zona de bajas emisiones de Ourense (ZBE) y la radiografía del parque móvil de la ciudad muestra un panorama complejo para un significativo número de conductores. Uno de cada tres vehículos matriculados en el concello de Ourense, el 34,37%, no cuentan con ningún distintivo medioambiental, por lo que a partir del 1 de julio serán sancionados con 200 euros si entran a las calles encuadradas dentro del perímetro interior del centro salvo que cuenten con alguna autorización que les permita circular en esta zona.

Así lo muestra el último informe de la Dirección General de Tráfico que recoge la composición del parque de vehículos y su antigüedad, así como del censo de conductores. El documento refleja cómo la ciudad cuenta con un parque total de 74.075 vehículos, de los cuales 25.460 son de los comúnmente llamados como “contaminantes”.

Radiografía del parque móvil de la ciudad.

En el lado opuesto, el de las etiquetas medioambientales, que se ha convertido en el santo grial de los conductores, se sitúan 48.615 vehículos, sin embargo, solo 4.173 de ellos cuentan con los distintivos que se otorgan a los menos contaminantes -Eco y 0-. De hecho, la antigüedad media del parque móvil -solo teniendo en cuenta los vehículos de menos de 25 años- es de 13,26 años y entre los turismos apenas hay 11.972 con menos de 8 años.

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Este problema no se circunscribe únicamente a los conductores de la urbe, el único lugar de la provincia que implantará la zona de bajas emisiones. La ciudad se nutre de vecinos de otros municipios que acuden frecuentemente a la capital por diversos motivos como trabajo u ocio. Así lo demuestra el hecho de que reciba cada jornada laboral 100.000 viajes.

La mayoría de ellos provienen del área metropolitana, cuyos concellos cuentan con un parque móvil muy idéntico al de la urbe. En conjunto, tienen un 34,75% de vehículos sin opciones de optar a un distintivo medioambiental por su antigüedad, aunque el porcentaje es muy asimétrico. Mientras en A Peroxa hay casi uno de cada dos (46,20%) sin etiqueta, en San Cibrao esta cifra se reduce por debajo del treinta por ciento (29,32%).

Reina el diésel y la gasolina

Los datos ofrecen también un desglose de los vehículos por sistemas de propulsión. La radiografía muestra claramente como en la ciudad siguen reinando los vehículos de combustión que suman en total 72.520 vehículos de los 74.075 que componen el parque móvil.

Esto se traduce en que casi el 98% continúan dependiendo del diésel o la gasolina para circular. Sin embargo, en este punto cabe destacar que la estadística no recoge el número de híbridos que hay, por lo que todo apunta en que los incluye dentro del tipo de combustible que llevan.

En el polo opuesto se sitúan los electrificados, que apenas representan el 0,55% del total, con 400 unidades.