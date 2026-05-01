❌ ✅ Encuesta | ¿Celebrarás el Día de la Madre?
3 DE MAYO
El primer domingo de mayo ya asoma en el calendario y con él, una de las fechas más tradicionales y familiares del año: el Día de la Madre. Sin embargo, los hábitos cambian y queremos tomarle el pulso a Ourense para saber si esta cita sigue siendo intocable en los hogares de la provincia o si, por el contrario, la tradición ha perdido fuerza
Flores, un detalle especial, una gran comida en familia o, simplemente, un domingo cualquiera. Mientras muchos restaurantes y comercios de Ourense se preparan para uno de los fines de semana con mayor actividad de la primavera, cada vez son más los ciudadanos que deciden alejarse del componente puramente comercial del Día de la Madre, argumentando que las demostraciones de afecto deben reservarse para el día a día.
¿Y tú? ¿Celebrarás el Día de la Madre?
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