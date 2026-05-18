El Allariz cae a Segunda Futgal (2-2)

El Allariz no pudo lograr la victoria que hubiese supuesto su salvación y el empate (2-2) ante el Nogueira se convirtió en el peor momento de los últimos 20 años.

Sin ningún tipo de presión, el Nogueira salió mejor plantado en el campo con llegadas por la banda de Gabri Moura que le estaban haciendo mucho daño a su rival. Marcio supo salvar un tiro de Marcos, pero el 0-1 llegó en una desafortunada intervención de Sobrino que, al querer despejar un centro, terminó batiendo a su portería.

Sin embargo, en pocos minutos consiguieron los locales darle la vuelta al resultado. El 1-1 nació de una pérdida de balón que supuso un posterior tiro que no pudo parar Torres y el balón quedó boyando en el área que lo aprovechó exe para marcar. El 2-1 se produjo por una mano de Popescu que derivó en su expulsión y el posterior penalti ejecutado por Esteban. Esto hizo que el Allariz se viniera arriba, mientras que los afiladores comenzaron a desordenarse y sintieron la baja de Nico que salió sustituido a los 35 minutos.

Como era de esperar, el equipo de Óscar Sabucedo intentaría mantener el marcador favorable, pero su oponente efectuó tres cambios que le posibilitó rehacer el equipo. Bien es cierto que los anfitriones tenían más dominio de balón, pero se exponía a las contras de su oponente que estaba cerca de lograr el empate. Este llegaría tras un centro al segundo palo que la prolonga Gaye al lado contrario y termina rematando de cabeza Gabri, que hizo inútil la estirada de Marcio para establecer el 2-2 y un golpe duro para el Allariz, que pasó a dominar los últimos minutos mediante faltas y saques de esquina, aunque en dos contras Iago e Imrane pudieron sentenciar el encuentro, aunque para el Allariz fue el final y cae a la categoría de plata provincial dos décadas después.