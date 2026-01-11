El Barco visita As Somozas

Después de tres partidos sin ganar y sin anotar, el Centro de Deportes Barco quiere acabar con la mala racha y para ello ha estado trabajando intensamente durante las tres semanas de parón navideño. Los barquenses visitan el Manuel Candocia para enfrentarse al Somozas, que es séptimo con 25 puntos. Para el encuentro en Ferrolterra, el técnico rojillo Agustín Ruiz tiene las ausencias de los lesionados Álex Vázquez (larga duración) y Vicente Schneider.

“Nos enfrentamos a un equipo que está al lado del Montañeros, equipo con el que competimos bien y tuvimos ocasiones de sobra para ganar. Eso nos debe servir para dejar a un lado la clasificación y saber que en esta categoría está todo muy igualado, salvo el Compos, que está un poco por encima del resto. Vamos a ir a plantarles cara e intentar sumar, si puede ser de tres, perfecto, y si no, pues de uno. Después de perder un partido liguero, el siguiente objetivo tiene que ser sumar, aunque sabemos que nos mediremos a un equipo medianamente bueno y que está hecho para estar entres los cuatro o cinco primeros clasificados”.

Enfrente estará un Somozas que tiene la importante baja del portero titular Iago Domínguez, que fue expulsado ante el Compostela. El que sí estará es Pablo Ramos, último fichaje de los verdiblancos. Ramos llega procedente del Atlético Arteixo.

Mientras, los barquenses continúan peinando el mercado de fichajes, pero todavía no han conseguido incorporar a nadie. Si bien es cierto, el mercado cierra el 2 de febrero, por lo que todavía hay tiempo para reforzarse.

Manuel Candocia, 17:00 horas.