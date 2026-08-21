Dos cromos azulones más en el Ourense CF

El Ourense CF va poco a poco cerrando su plantilla de cara a la próxima temporada, que arranca el primer fin de semana de septiembre. Los dos últimos en llegar, y que ya se encuentran con el equipo en el stage que están llevando a cabo en Manzaneda, han sido el delantero Iker Punzano y el defensa Pablo Ramírez, dos jugadores que deben subir el nivel de la plantilla de cara a la exigente temporada con Jorge Cuesta al frente del equipo.

El más conocido, sin duda, es el extremo Punzano, que la temporada pasada ya defendió la camiseta azulona en Primera Federación y que tras varias intentonas desde el club, pese a tener otras ofertas, terminaron por convencerlo: “Es verdad que tenía otras cosas, pero el regresar a un sitio que ya conoces, en el que estuve muy a gusto, conozco la ciudad, el club y eso todo me ayudó a tomar la decisión”. La temporada pasada fue cedido por el Villarreal, pero en esta ocasión ya no está vinculado al equipo amarillo.

Aunque la liga pasada no llegó a ser titular indiscutible, sí que fue de los que más participación tuvo y más que espera contar en la actual: “Necesito volver a jugar y tener minutos para volver a ser yo mismo, por eso creo que a veces es importante dar un paso atrás para volver a crecer e intentar recuperar mi mejor nivel, algo que pienso que si tengo la continuidad que me faltó el año pasado puedo lograr. Para un jugador es fundamental tener confianza y así poder dar la mejor versión”.

Y termina hablando de los objetivos para la temporada: “Por lo que he podido ver, el equipo me gusta y creo que podemos hacer un buen año. En todo caso debemos tener humildad y lo primero que tenemos que conseguir es la permanencia. Una vez lograda, me han dicho que es una categoría muy igualada por lo que en el horizonte tiene que estar meternos en promoción”.

Una cara nueva

La otra incorporación es la del madrileño Pablo Ramírez Moreno, que llega para reforzar la parcela defensiva, especialmente por el centro. Se trata de un jugador que tiene que ser una pieza importante y que cuenta con experiencia principalmente en equipos madrileños.

Pasó por el Rayo Majadahonda, el Getafe, donde estuvo los tres últimos años de juvenil y el primero de sénior, llegando a estar convocado con el primer equipo de la mano de Quique Sánchez Flores. Luego pasó dos años en el filial del Leganés y la pasada temporada defendió la camiseta del Fuenlabrada, en Segunda Federación.

Reconoce Ramírez que no tuvo muchas dudas para venir a Ourense: “En cuanto me lo comunicó mi representante no me lo pensé mucho. Hablé con Yuste, que estuvo aquí el pasado año, y me habló muy bien del club, con lo que en unos días tomé la decisión”.

Se define como un “jugador con buena salida de pelota, contundente y que manejo bien el juego aéreo”. “Tengo claro que el bien del equipo está siempre por encima del personal”, añade.

Y termina hablando en clave de futuro: “Conozco la categoría y suele ser muy igualada. Habrá que ir poco a poco, somos muchos jugadores nuevos y primero necesitamos conocernos y adaptarnos, pero tengo confianza”.