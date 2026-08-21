Ceuta y la Casa Real cruzan la línea roja

Me tendrán que perdonar, pero lo que sucede en España, en Ceuta, es lo más grave que en los últimos 50 años hemos vivido en nuestra nación. En lo político, económico, diplomático y militar. Porque se trata de la integridad territorial de España. Parece que a nadie le importa. Ni al Gobierno, ni a la oposición, ni a ningún poder del Estado. Todos vacacionan alejados del cumplimiento del deber. Por ello insisto, dentro de mis posibilidades, en pregonar el peligro que nos acecha.

Utilizo en mi denuncia esta oportunidad que, gracias a su generosidad, me brinda La Región, diario de referencia más allá de nuestra tierra. Hay que gritarlo porque es grave, un regreso al conocido ¡Que viene el lobo! con la diferencia que ahora viene en serio.

Nos roban España. Hoy es Ceuta, ha sido Gibraltar, mañana será Granada, Cataluña también.

No entreguen al olvido este aviso. No soy más que un viejo soldado que ha vivido ciertas situaciones allí en lugares donde se pisan moquetas de gran grosor y a la vez he estado en tricheras de lodos y piojos. No es hora de escoger, pero sí de recordar lo vivido antes de que se pierda entre el discurso meditado de la Inteligencia (tan) artificial (IA). La integridad territorial de España corre serio peligro. La soberanía le va a la zaga. La forma de Estado también.

Que España sangra por el sur no es nada nuevo, una herida que no cicratiza porque a pesar de la claridad del diagnóstico el enfermo está sin tratamiento, mal alimentado, sin la debida protección y quizá olvidado.

Juan José Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, después de 20 días de invasión acaba de lanzar un mensaje desesperado

Juan José Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, después de 20 días de invasión acaba de lanzar un mensaje desesperado. Habla de la falta de respuesta adecuada por parte del Gobierno. Ceuta sigue invadida y nadie hace nada en lo diplomático, económico o militar. Inseguridad, violencia, sin visión de futuro, miedo, mucho miedo.

Alude el señor Vivas a que el abandono por el Gobierno se debe a razones de ineptitud, de irresponsabilidad o, aquí está la clave, para no molestar al reino de Marruecos. El Gobierno responde: “España mantendrá intacta su estrategia con Marruecos pese a las críticas”. Ahí tiene el señor Vivas la “adecuada respuesta”, que equivale a decir que es cuestión de tiempo, pero que se asumirá la pérdida de la integridad territorial, esa que según el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido atacada. No se puede decir (predecir) más claro y contundente.

España rota. No solo por Ceuta. Porque el cobarde y el traidor suelen ser la misma persona. En las moquetas y en las trincheras los piojos eran los mismos. Están por el sur y por el norte.

La actitud del Gobierno es sospechosa. Ha abierto dos líneas de ataque que no dejan de ser la misma. Una es el abandono de Ceuta a su suerte, sin hacer ruido. El otro, más sibilino, es un ataque a la Casa Real. Los dos se resumen en uno: matenerse en el Poder. Para ello ofrecen: la nación de naciones, es decir la ruptura de España y por otro lado la República de repúblicas como forma de Estado. Será su oferta electoral que a su socios les llevará al éxtasis al contemplar el fin de España.

Eso es todo.

Dice el portavoz: “Quien ha cruzado la línea roja no es el Gobierno, es Casa Real”

Yo te canto, Ceuta amada.

Canto tu sol, tu alegría.

Canto tu gloriosa historia.

Canto, en ti, la Patria mía.

Y el grito de ¡Viva Ceuta!

suena en mi alma

cual eco fuerte

de un ¡Viva España!