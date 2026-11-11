Facu Ballardo, del Ourense CF: “Toca cambiar la imagen”

El Ourense CF sufrió la cuarta derrota de liga tras caer en O Couto por 0-3 ante el Portugalete. Pero más que la derrota en sí, que fue dura de asimilar, lo peor fue la mala imagen que dejó el equipo, superado y sin soluciones, como reconoció el técnico Jorge Cuesta una vez finalizado el partido.

Uno de los pesos pesados del vestuario azulón, el centrocampista Facu Ballardo, tiene claro que no estuvieron a la altura: “Fue un partido complicado para nosotros, porque nos encontramos a un Portugalete muy fuerte, aunque no podemos esconder que no estuvimos a nuestro mejor nivel, ni individual ni grupal”. Por eso, sabe el jugador azulón: “Nos tiene que hacer reflexionar porque está claro que no estamos haciendo las cosas bien. No supimos sufrir, no estuvimos cómodos y no acertamos en las ocasiones que tuvimos, que son detalles que te cambian el partido”.

También hace una reflexión sobre su equipo: “Ni por presupuesto somos el mejor, ni por jugadores somos los mejores. Por eso, si somos humildes, trabajamos al cien por cien durante la semana y al doscientos por cien en los partidos para poder dar el máximo, podemos cambiar la imagen que hemos dado”. “El principal objetivo que tenemos que tener claro es salvar la categoría y a partir de ahí podemos ir creciendo. Vine aquí siendo consciente de que ese era el primer objetivo y luego ya se verá de lo que somos capaces”, apunta Ballardo.

“Tenemos que mejorar la concentración y la capacidad de sufrimiento”, afirma el azulón Ballardo

Porque tampoco quiere poner como excusa que la plantilla sea toda nueva y necesiten acoplarse. “El tiempo va pasando y ya van varias jornadas, estamos en plena competición y no podemos dejar pasar más jornadas. Tenemos que recuperar nuestra mejor versión, ser más sólidos defensivamente, ganar más duelos y estar más acertado ofensivamente. Las ganas y la ilusión la tenemos, ahora toca mejorar la concentración y la capacidad de sufrimiento. Pero veo al grupo con personalidad suficiente para sacar adelante esta mala racha”.

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También habla de su situación personal: “Con la lesión que tuve que me tuvo parado un mes y medio me está costando, pero estoy trabajando para recuperar mi mejor versión. Soy consciente de la responsabilidad que tengo y de lo que le puedo dar equipo, pero sumando minutos cada vez voy encontrándome mejor”. Queda mucha liga, pero el azulón afirma rotundo: “Cierto que faltan muchas jornadas, pero es el momento de reaccionar y lo bonito que tiene el fútbol es que el domingo te vuelve dar otra oportunidad. Es verdad que el vestuario quedó dolido, pero no queda otra que corregirnos, ser autocríticos y pensar en el partido ante el Compostela, que es el mejor escaparate para dar otra imagen mucho mejor”.