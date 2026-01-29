Iago Quintairos, el central del Arnoia, no descansa nunca

Cada partido del Arnoia podría decirse que son Iago Quintairos (Ourense, 1993) y diez más. Y no es mucho exagerar. El defensa es un seguro de vida. Después de 21 encuentros, es el único jugador que ha disputado los 1.890 minutos, incluyendo los 19 partidos ligueros y los dos de Copa Diputación. “La verdad es que esta temporada me estoy sintiendo muy bien, llevo jugado todos los minutos tanto en Liga como en Copa y físicamente me encuentro en un buen momento. Es cierto que tengo las molestias crónicas de siempre, pero ya estoy acostumbrado y me cuido mucho para que se noten lo menos posible. De hecho, esta campaña solo me he perdido un entrenamiento y fue porque tenía gripe”.

Con respecto a los trucos para estar siempre disponible, Quintairos reconoce que “llevo muchos años haciendo la misma vida, me cuido y voy al gimnasio, y este año está saliendo todo rodado porque aún recuerdo como en el Antela apenas podía entrenar por las molestias en las rodillas y solo jugaba el domingo. Así que toquemos madera y que continúa todo igual”.

En las últimas temporadas, el “3” del Arnoia solo se ha perdido una par de partidos en liga por sanción, lo que demuestra que “el trabajo tiene su recompensa, aunque también hay que tener suerte y en el fútbol muchas cosas no tienen una explicación lógica”.

Quintairos debutó con apenas 18 años en el Barbadás de Tercera Federación, por lo que 14 años después apunta que “siempre le digo a los más jóvenes que el tiempo pasa volando, parece que fue ayer cuando compartía vestuario con jugadores como Nacho Currás que me sacaba 15 o 16 años y pensaba ‘este qué viejo es’ (entre risas) y ahora soy yo el que le saco esos años a algunos de los compañeros que tengo esta temporada”.

Pies en el suelo

Con respecto a la marcha del Arnoia en Liga, que es sexto empatado a puntos con las posiciones de play off, tiene claro que “a pesar de la buena primera vuelta que hemos realizado, nuestro objetivo sigue siendo el de sellar la permanencia cuanto antes. Hasta que matemáticamente no tengamos los puntos necesarios para respirar tranquilos, nuestra meta tiene que ser la de ganar el siguiente partido. Una vez que logremos la salvación, el tiempo nos dirá si estamos capacitados para aspirar a algo más en la competición”.

En la última jornada, los de Manel Vázquez empataron ante el Villalonga en un partido condicionado por el gol legal anulado a Hugo Viso en el minuto 85: “Tras el encuentro, entramos en el vestuario con la sensación de haber perdido dos puntos tal y como se había desarrollado todo. La verdad es que estábamos un poco enfadados por el gol anulado, ya que vimos muy claro que era legal. Al final, los árbitros también son humanos y fallan igual que nosotros. A lo largo de la temporada, hay errores arbitrales que a veces te benefician y otras te perjudican”.

El siguiente reto del Arnoia será contra el líder, el Atios: “El equipo que más me ha gustado, jugamos en casa y la motivación será máxima, de eso no hay ninguna duda”.