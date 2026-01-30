José Otero, del Maside: goles para salir a flote

El Maside cosechó los últimos 12 puntos que le permitieron escapar del descenso y en la mitad de ellos contribuyeron los goles de José Otero Prado (19-7-2004), marcando en el minuto 90 frente al Antela B y el pasado domingo ante el líder Verín en el 88. “No me siento un goleador, pero agradecido de que entraran porque nunca destaqué por eso. La verdad es que al principio constó mucho conseguir la primera victoria, ya que no esperábamos esa racha negativa, pero ahora parece que las cosas van a mejor. Necesitamos un cambio de aire, más que nada para cortar los malos resultados a partir de la llegada de Mindo Surribas. Lo tomamos todos con más ilusión y mucha confianza. La clave en estos partidos que hemos ganado fue que somos un equipo más sólido, solo encajamos dos goles y esto marca la diferencia. Cuando un equipo que está peleando el descenso pasa de encajar tres o cuatro tantos por partido a solo uno ayuda bastante”.

El mediapunta masidao llegó esta temporada procedente del Arenteiro B, dando antes sus primeros pasos en los juveniles de la UD Ourense: “Muchos de mis compañeros en el filial carballiñés decidieron irse para el Maside y me decanté por el buen grupo que hay y un buen proyecto”.

No nos podemos dormir y viendo que las cosas van un poquito mejor hay que apretar más

En cuanto a la sorprendente victoria ante los verinenses, José Otero reconoce que “ellos tienen un equipazo, pero estábamos súper motivados y confiados sabiendo que era un partido complicado, aunque en el Outeiro Grande se les hace difícil como ya sucedió el año pasado cuando vino el Antela”.

La pelea por la permanencia sigue siendo dura porque todos empujan para alejarse de la quema: “Sin duda y ahora nos vienen cuatro partidos muy importantes contra rivales directos y por lo visto nadie quiere dejar de sumar. No nos podemos dormir y viendo que las cosas van un poquito mejor hay que seguir apretar más”.

En la primera vuelta, debido a las obras en el campo, el Maside había cambiado el calendario y esta situación lo tiene ahora jugando una seguidilla de partidos en casa, algo que para el jugador masidao los beneficiará: “La gente está muy metida y el continuar jugando como local es una ventaja, pero su vez una presión añadida”.

Respecto al transcurrir de la competición, “la verdad está muy apretada tanto por la parte baja como los que pelean por arriba buscando entrar en los play off y donde solo el Verín está un poco despegado. Es una competición bonita donde cualquiera puede ganarle a cualquiera”.