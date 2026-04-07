Un Pabellón para todos

Un proyecto novedoso con la ilusión que siempre va asociada. El Centro Cultural Marcos Valcárcel fue el escenario de la presentación de un nuevo equipo, el Pabellón Inclusivo, que, con el apoyo de la Diputación Provincial de Ourense, tiene como objetivo construir una provincia más “igualitaria y justa”, tal y como afirmó el presidente provincial, Luis Menor, en este acto en el que estuvo acompañado por el responsable del Servicio de Deportes de la Xunta de Ourense, Manuel Pérez; el presidente de la Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; y el presidente del Pabellón CF, Fernando Martínez Lamas, entre otras autoridades.

Este nuevo equipo está integrado por 24 jugadores, tanto hombres como mujeres, procedentes de tres residencias de la Fundación San Rosendo: Os Milagros de Baños de Molgas (15 jugadores); Monterrei do Pereiro de Aguiar (5 jugadores) y Valverde de Allariz (4 jugadores).

Este sábado 11 de abril, el campo Miguel Ángel, acogerá, en horario de 10 la 14.30 horas, la segunda edición de A Nosa Champions Fútbol, bajo la organización del Pabellón Club de Fútbol junto con la Real Federación Galega de Fútbol. Se trata de una competición específica para personas con discapacidad intelectual en la que se premia la participación y no el resultado y con la que se busca darle a personas con diferentes capacidades la posibilidad de practicar el deporte que les gusta.

Este sábado, el campo Miguel Ángel acogerá una competición con 12 equipos que supondrá el debut pabellonista

La pasada edición contó con la participación de seis equipos y, en esta, la inscripción elevó a 12 el número de conjuntos participantes. El Pabellón Club de Fútbol es uno de los nuevos clubes para esta nueva campaña. CD Lugo, Eirís SD, EFM Concello de Boiro, Fundación RC Deportivo, Ortigueira FC, Pabellón CF, Racing Club Ferrol, Racing Club Villalbés, Celta, SR Calo, Torre SD y Vilagarcía SD.

Por segundo año, la Junta Directiva de la Federación Galega acordó subvencionar el 100% de las licencias de todos los participantes y también el arbitraje de todas las jornadas. Una novedad importante para este año es que, de esta competición, saldrá la selección gallega genuine que participará en el Campeonato de España de fútbol playa.

En el caso de la Diputación, el ente provincial vuelve a colaborar con un evento inclusivo, como hizo con el Mundial Feddi de Atletismo, el Special Olimpics nacional de fútbol sala, el área social del COB con su equipo inclusivo de baloncesto o el de atletismo dentro del CD La Purísima.