Esta vez salió cruz para el Ribeiro, que se quedó sin premio al caer con el Poio Artai (31-36) en un duelo directo por la permanencia. La igualdad entre los dos equipos mantuvo el duelo vivo hasta la recta final, pero los puntos volaron. El conjunto de Berto Miguélez buscaba la tercera victoria del curso en casa, pero la falta de acierto en el tramo final y el buen hacer de un rival que estuvo a un nivel más que aceptable, definieron un duelo que e presumía igualado y que cumplió con el guion previsto hasta los últimos minutos.

Tres goles de ventaja dispuso el conjunto local como mayor renta. La logró en dos momentos de la primera mitad: 9-6 en el minuto 16 y 14-11 en el 23. Reaccionó el conjunto pontevedrés, que llegó a ponerse por delante (14-15), aunque al descanso hubo empate (16-16).

La igualdad continuó siendo máxima hasta el minuto 45, aunque para entonces eran los visitantes los que estaban más tiempo por delante en el luminoso. El duelo entró en los diez minutos finales con un 26-28 que lo dejaba todo en el aire, pero el acierto visitante y el atasco local en ataque hicieron que los puntos volaran de O Consello. Miguel Cortés y Javier Bernárdez, con 7 goles cada uno, fueron los máximos artilleros locales.