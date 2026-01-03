Los tres puntos, el mejor regalo para el Ourense CF

Año nuevo, liga nueva. Esa es la premisa del Ourense CF para la vuelta a una competición liguera que será muy diferente a los cinco meses de locura que vivieron desde que comenzaron el pasado mes de agosto con partidos entre semana. Ahora, con las competiciones de Copa Federación y del Rey finiquitadas, podrán tener semanas normales para poder entrenar con tranquilidad y competir los fines de semana.

Y la primera cita es esta tarde. Al campo de O Couto llega el Real Avilés, que es uno de los equipos revelación, junto al Pontevedra, pese a ser un recién ascendido. Los asturianos, con 27 puntos, coquetean con los puestos de promoción de ascenso, a los que siguen aspirando para lo que, además del buen plantel que ya tienen, están peinando el mercado, como la gran mayoría de equipos, para dotarle de más potencial.

Los ourensanos volvieron el pasado lunes a los entrenamientos tras una semana de descanso que todos valoraron muy positivamente para desconectar, sobre todo mentalmente, pero también físicamente dada la cantidad de partidos que llevaban y que le pasó factura. Lo hicieron sin grandes novedades, más que la salida del equipo del centrocampista Dani García, que decidió rescindir contrato en busca de más minutos y firmó en el Lorca Deportivo. No será la única baja y también están pendientes de realizar incorporaciones en un mercado que abrió la veda el 1 de enero. Para el encuentro de esta tarde también faltará Álvaro Yuste, que tendrá que cumplir ciclo de cinco amarillas.

El Real Avilés llega a Ourense bajo el mando de Dani Vidal, que la pasada temporada vino con el Nástic de Tarragona y que cogió a los asturianos a mediados de agosto en tras ser cesado sorpresivamente Javi Rozada, que había logrado el ascenso. “El campo suele estar muy blando y eso condicionará el partido. Son un buen equipo que seguro que le condiciono jugar tanto partido y seguro que nos vamos a encontrar un equipo mucho mejor al que empezó la liga” afirmó García sobre el partido de hoy.

Llácer: “Hemos vuelto con ganas e ilusión”

El azulón Dani Llácer afirmó que “para nosotros tras meses muy intensos de mucho desgaste y con 29 partidos, con todo lo que eso conlleva ahora empieza una liga normal en la que nos vamos a jugar el futuro y podemos centrarnos solo en los partidos de fin de semana”. Ya sobre el partido de hoy comentó que “vamos a tener enfrenta a un gran rival. Es una de las sensaciones de la categoría que tiene una plantilla de la más veterana de la categoría y eso se nota mucho porque gestionan muy bien los encuentros, son muy maduros, muy estables, tienen mucha experiencia con muchos partidos a sus espaldas y sumado a un gran trabajo del míster tanto a nivel ofensivo como defensivo, junto a un buen balón parado te dice por qué están donde están”. Terminó hablando de los suyos: “Nos vino bien el descanso, han vuelto con mucha ilusión, hemos trabajado bien esta semana y estamos con muchas ganas. Vamos a tratar de darle mucho ritmo al partido, intentaremos ser protagonistas con balón, ser serios defensivamente tratando de no cometer errores y buscando crear ocasiones en la medida que el campo nos lo permita”.