Última bala para el Arenteiro

El Arenteiro viajó en la mañana de ayer rumbo a Barakaldo, donde esta tarde, desde las cuatro, apurará sus últimas opciones de intentar pelear por una salvación que es casi imposible. Lo hizo después de realizar la última sesión de entrenamiento de la semana y con la firme esperanza de romper una racha de ocho semanas sin ganar, y también sin ser capaces de dejar su portería a cero.

Ese precisamente es el principal objetivo que resalto el técnico verde Juanfran García en su comparecencia previa al partido: ”Nuestras opciones pasan por mantener la portería a cero, y reforzar la solidez defensiva como base para poder optar a sumar puntos, porque los goles ya llegarán”. También quiso destacar “el compromiso de este grupo de jugadores que es ejemplar. En un momento tan delicado quiero destacar su compromiso, entrega y la clara voluntad de revertir la situación”.

Víctor Mingo y Jaume Cuéllar, por sanción, y Nacho Ramón, lesionado, son las bajas del Arenteiro

Pese a la situación deportiva, con el equipo colista y que no ha ganado ningún partido desde que llegó al equipo, el técnico valenciano sostiene que “el equipo mereció más puntos de lo que dice la clasificación, lo que refuerza la idea de que el camino es el correcto. La clave es ahora transformar ese buen rendimiento en resultados”. Y terminó hablando del rival: “Es uno de los equipos más fiables en su campo, muy completo con capacidad para hacer juego asociativo o dominar las segundas jugadas. Llegan con ataques muy organizados y tienen una buena capacidad para manejar los tiempos de partido, lo que nos obligará a tener un alto nivel de concentración, pero viajamos convencidos de nuestras opciones y con la intención de competir sin complejos”.

Enfrente un Barakaldo que es cuarto clasificado con 47 puntos y que quiere asentarse en esa posición. El conjunto de Imanol de la Sota es uno de los rivales más fuertes en casa, donde no pierde desde el pasado 21 de diciembre. Pese a todo, el técnico vasco no se fía del cuadro verde: “Es un rival que está sufriendo mucho y que en los últimos partidos el fútbol ha sido injusto con ellos. Con todo y pese a su situación es un equipo que compite bien y nadie le ha pasado por encima. Para ellos es una final e igual es el encuentro más duro que vamos a tener en casa”.