Manuel Fraga vio en su amigo, el también político gallego Pío Cabanillas, virtudes como su capacidad "para soplar y absorber al mismo tiempo". Ambos gozaban de la buena mesa e incluso el célebre restaurante madrileño Zalacaín introdujo en su carta el "búcaro Don Pío", unos huevos poché de codorniz con salmón ahumado y caviar como homenaje al expolítico de la Transición . Impensable en tiempos de ambos pedir que las sobras se las pusieran para llevar a casa. No veo yo a Don Manuel, asiduo del añorado restaurante compostelano Casa Vilas, pidiendo/exigiendo al camarero: "¡Mi querido amigo, póngame a la voz de ya el sobrante de este delicioso jarrete en una fiambrera!" Pero vivimos en los tiempos de la sostenibilidad y una nueva ley trata de limitar los desperdicios en el restaurante. En mi niñez esa legislación la aplicaban por mayoría absoluta mi madre y mi abuela: "Mentras non acabes todo non te levantas da mesa". Si caía un trozo de pan al suelo había que recogerlo y besarlo. Al terminar de comer, la habitual pregunta: "¿Cómo se dice?" "¡Alabado sea Dios!" A lo que ella respondía: "¡Por siempre bendito y alabado!"

Audio Audio | Adiós a "comín como un cura" Your browser does not support the audio element.

Pasó a la historia eso de "quedei como un Pepe" o "comín como un cura". Fin a soplar y aspirar comiendo

Me parece bien que el Gobierno legisle contra los excesos de desperdicios de la comida pero a la basura se va parte de nuestra cultura. ¿Qué va a ser de nuestras enchentas? ¿Se imaginan una Festa do Cabrito, do Pulpo, dos Callos o Chuletón con remilgados comensales privándose de meterle una patada al colesterol y llevando los restos a casa? Eso es para forenses, no para los farturentos ourensanos. Adiós a "mollar a palleta" como aperitivo antes de bajarse el condumio. Se acabó el "¿quedaches con fame? ¿Fágoche un bisté?" Pasó a la historia eso de "quedei como un Pepe" o "comín como un cura". Fin a soplar y aspirar comiendo. Y eso de sentarse a la mesa inapetente, ponerse hasta arriba y luego proclamar: "O comer e o rascar vai no empezar". Si Fraga y Pío legislasen esto no pasaba. Ni sostenibilidad ni gaitas.

Un matiz: sin ser astronautas miles de ourensanos se han escapado (como alejado) de la tierra, de la suya, emigrando. Hay un reguero de noticias sobre demografía local en el desespero

Dijo Neil Armstrong, el primer hombre en poner su huella en el satélite de la Tierra: "Sé que la luna está esperando por nosotros". Esta semana, más de medio siglo después, la misión del Artemis II también hizo historia al desvelar uno de los enigmas, qué había detrás de lo que veíamos en determinadas fases. Hasta ese momento la única cara oculta de la luna ("The dark side of the moon") era la de Pink Floyd, que en su histórico álbum de rock sinfónico de 1973 ahondó en otras oscuridades: muerte, patologías mentales o avaricia. Las crónicas del nuevo viaje han perdido latido, todo es más académico. "¡Miren, miren! Ya se va posando, ya!" Así narró para TVE el histórico Jesús Hermida la llegada del Apollo XI a la luna en 1969, como con el corazón a 180 pulsaciones. Hoy los titulares descriptivos nos hablan de que los cuatro astronautas son los humanos que más se han alejado de la Tierra. Niego la mayor. Ya de niños oíamos el reproche de vivir en la luna y nuestras rarezas eran propias de lunáticos. Los humanos que más se han alejado de la Tierra, proclama la prensa. Un matiz: sin ser astronautas miles de ourensanos se han escapado (como alejado) de la tierra, de la suya, emigrando. Hay un reguero de noticias sobre demografía local en el desespero. Hace ya tiempo que se ha confirmado que no hay vida en la luna, lo preocupante es saber si la habrá pronto en Ourense. Del satélite llegaron esta semana las primeras imágenes, a simple vista con menos cráteres que la parte conocida. He leído delirantes teorías sobre la nueva misión, que si es todo mentira, que si la NASA se ha reído de todos y cosas parecidas. Por una vez voy a hacerles el juego. Les creo y doblo la apuesta: las fotos de los cráteres lunares son en realidad imágenes de la autovía A-52, con el estado de conservación que demostró una vez más el periódico. Armstrong, el de la pisada en la luna, dijo mirando a la Tierra: "De repente se me ocurrió que era un guisante azul enorme, pero era la Tierra" Yo también pensé desde el coche que era un cráter lunar cuando en realidad era una fochanca de la carretera.

Cuenta Ander Izagirre en "Plomo en los bolsillos" historias del Tour de Francia. Por ejemplo las gestas de Eddy Merckx, ganador de cinco ediciones de la ronda gala. Su sed de victoria le mereció el apodo de El Caníbal, lo quería todo. En un Giro de Italia, en la calle principal de un pueblo, esprintó al ver una pancarta, anhelando los puntos de la meta volante. Cuando levantó la cabeza del manillar leyó lo que ponía la pancarta: "Vota al Partido Comunista". Me cuentan que en el PP de Ourense están en modo victoria, que ven la pancarta de la meta de las municipales del año que viene. Que el debate sobre la autonomía de esta semana en el que Rueda emuló las grandes victorias del Tour les ha metido viento en las velas. Son incapaces de resumir en una línea qué hubo de diferencial para Ourense en los discursos del Parlamento (tampoco la oposición es incapaz de una cita local), pero están persuadidos de que se enfundarán el maillot amarillo a la vuelta de un año. Reconocen, eso sí, que será complicado hacer una candidatura que ilusione en la ciudad, que el trabajo que hacen en la oposición sea entendible y algunos otros peros más. Dijo Merckx que "no puedes ganar una carrera sin estar dispuesto a perderla". De momento ya ven una pancarta, aunque no sepan cuál es y lo que dice.

Mira tú | Ocurrencias como las borras del café

El Centro de Interpretación de Parques Naturales | La Región

Mira tú como la historia reciente de Ouerense va dejando su poso, en este caso como las borras del café, un rico fertilizante para la tierra pero poco más. Mira tú en qué se ha quedado uno de los símbolos del estipendio anterior a la crisis del 2008. Mira tú como el pretencioso Centro de Interpretación de Parques Naturales, ubicado en el entorno del Miño, fue pronto un estafermo gracias a la impericia política o la escasa visión sobre su utilidad futura, o a ambas cosas. Mira tú como después de años de descuido ahora se anuncia una nueva inyección económica para su derribo y posterior aprovechamiento más natural, incluso vegetal. Mira tú como aquellos diez millones inicialmente previstos para la obra se han quedado en un asiento contable más del Gran Capitán. Mira tú como en esta tierra los proyectos pueden acumular lustros sin que vean su final, como la vieja cárcel o la reforma de la plaza de abastos. Todo como las borras del café. Mira tú.