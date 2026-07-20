Ferran Torres de mi vida, el Tiburón lleva la gloria a España

Ferran Torres celebra el gol que vale un Mundial con sus compañeros corriendo a su espalda.

El 19 de julio de 2026 quedará para siempre en la historia del fútbol español. Este domingo, La Roja consiguió su segunda estrella tras derrotar a Argentina con un tanto del azulgrana Ferran Torres, en el minuto 106, tras un encuentro de claro dominio español, pero que no se desatascó hasta la prórroga.

Los de Luis de la Fuente completaron un excelente encuentro y maniataron a un combinado argentino que no apareció en el Estadio Nueva York. Los números lo dicen todo: 65 por ciento de posesión, 20 remates a portería y cuatro ocasiones claras por parte de los españoles, mientras que los de Scaloni solo tuvieron dos situaciones de peligro en los compases finales.

Los disparos de Lamine Yamal y Cucurella, en la primera parte; el libre directo del propio Lamine Yamal, antes del final de los 90 minutos; o el gol mal anulado a Nico Williams, en la prórroga, fueron las ocasiones más claras.

Hubo que esperar hasta el primer minuto de la segunda parte de la prórroga para que se hiciera justicia. El siempre discutido en el Barcelona y en la propia selección, Ferran Torres, se volvió a disfrazar de tiburón para acallar las críticas y demostrar que es el “7” de España. No había marcado un gol en todo el Mundial, pero en el momento más importante consiguió fusilar al Dibu Martínez para darle a España el segundo Mundial de su historia. Su nombre quedará unido para siempre al de Andrés Iniesta, como los autores de los goles más importantes del fútbol español. Curiosamente, ambos futbolistas son del Barcelona, lo que demuestra que la apuesta por un modelo de juego y por el producto nacional siempre acaba dando sus frutos.

En el polo opuesto quedó la Argentina de Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, pero que vio cómo España puso fin a su reinado. Un sueño cumplido.

4'

Disparo de Lamine Yamal que blocó Martínez | Tom Weller

Disparo de Lamine Yamal que blocó Martínez

La primera ocasión del partido fue un tiro desde el sector derecho del extremo español Lamine Yamal tras una pared con Dani Olmo que atrapó con seguridad el guardameta argentino Emiliano Dibu Martínez.

43'

El defensa Cucurella probó fortuna con un tiro raso desde la frontal | Tom Weller

El defensa Cucurella probó fortuna con un tiro raso desde la frontal

Poco antes del final de los primeros 45 minutos, la selección española pudo avanzar en el marcador del Estadio Nueva York. El lateral izquierdo del Real Madrid, Marc Cucurella, conectó un disparo raso desde la frontal del área que se fue rozando el poste izquierdo de la portería del combinado albiceleste.

93'

Enzo Fernández fue expulsado | Tom Weller

Enzo Fernández fue expulsado

Argentina se quedó con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández tras una entrada al español Cubarsí que le supuso la segunda tarjeta amarilla.

96'

Gol anulado a Nico por falta | Tom Weller

Gol anulado a Nico por una falta

La polémica llegó cuando en la prórroga el colegiado Slavko Vincic anuló un tanto a Nico Williams por una falta inexistente de Mikel Merino a Otamendi.

106'

Ferran Torres hizo justicia con el gol de la victoria de España | Tom Weller

Ferran Torres hizo justicia con el gol de la victoria de España

En el primer minuto de la segunda parte de la prórroga, llegó el momento clave de la final. Pedro Porro realizó un centro desde la banda derecha y en el segundo palo, Nico dejó el balón muerto con la cabeza a Ferran Torres, que fusiló al Dibu Martínez para desatar la locura entre los españoles.