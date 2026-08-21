El Mundial espera a los ourensanos

Val di Sole es uno de los destinos de ciclismo de montaña más famosos, situado en la región de Trentino, en Italia, acoge entre el 26 y el 30 de este mes el Campeonato del Mundo de BTT XCO. La selección española acude a la cita con 24 bikers, dos de ellos ourensanos. Se trata de los carballiñeses Marcos Rodríguez (júnior) y Alejandro García (sub-23), que repiten con el combinado nacional, puesto que hace tres semanas los dos participaron en el Campeonato de Europa que se disputó en Monteceneri (Suiza).

Marcos Rodríguez, integrante del Club Ciclista Maceda, debutó con el maillot español en la cita continental, en la que firmó una sensacional decimonovena posición, siendo el mejor español.

Alejandro García, ex del club macedano y actualmente en el Mondraker Factory Racing Team, brilló con luz propia, puesto que el actual subcampeón de España sub-23 terminó séptimo después de una sobresaliente remontada al sufrir un percance en la salida que le relegó a las últimas posiciones.

La próxima semana, en Val di Sole, medirán fuerzas con los mejores bikers mundiales.