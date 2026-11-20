La firma estadounidense de inteligencia artificial Anthropic fijó en 83 dólares (75,7 euros) por acción el precio de su oferta pública inicial (OPI), situándose por encima de la horquilla de entre 70 y 78 dólares anunciada inicialmente y convirtiéndose en el mayor debut bursátil de la historia. La desarrolladora del modelo conversacional Claude también incrementó el volumen de títulos colocados tras registrar una sobredemanda cercana a siete veces la oferta prevista, de modo que captó al menos 68.000 millones de dólares (unos 62.000 millones de euros) directamente en la colocación pública, según informó la agencia Bloomberg.

Sumando los 26.000 millones de dólares (23.700 millones de euros) que la compañía levantará de forma paralela mediante una colocación privada al mismo precio de salida -en la que el fabricante de semiconductores Nvidia adquirirá acciones por valor de 10.000 millones de dólares (9.100 millones de euros)-, la operación alcanzó un montante global superior a los 94.000 millones de dólares (85.670 millones de euros). Con estas cifras, Anthropic supera el récord establecido el pasado mes de junio por la aeroespacial SpaceX, que captó 75.000 millones de dólares (68.350 millones de euros) en su oferta base y alcanzó los 86.200 millones de dólares (78.560 millones de euros).

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El cofundador y consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, expresó ayer, durante la ceremonia de toque de campana en la apertura del Nasdaq, que la “obsesión por la seguridad y el interés público” es un pilar fundamental de Anthropic, que culmina su salto al parqué tras protagonizar una colocación récord de acciones. “Mis cofundadores y yo creamos Anthropic porque creemos que la tecnología más poderosa de nuestro tiempo debe estar al servicio de la humanidad”, afirmó el emprendedor al comienzo de su discurso, acompañado de su hermana Daniela, cofundadora y presidenta de Anthropic, así como de varios empleados de la compañía.