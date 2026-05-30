Los autónomos extranjeros se duplicaron desde el 2016

El número de autónomos aumentó un 7,2% en la última década, entre junio de 2016 y el mismo mes de 2026, pasando de 3.231.941 a 3.463.806 afiliados, y presentó diversas transformaciones entre las que destaca el aumento del número de autónomos extranjeros, grupo que se duplicó en estos años, según ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos). De los más de tres millones de autónomos que hay en la actualidad, los autónomos persona física crecieron en 41.102 personas, lo que supone un incremento del 2,1% hasta superar la barrera de los 2 millones.

Evolución del número de autónomos

ATA destacó en una nota de prensa que algunos de los cambios más relevantes que se observan en la composición del grupo de autónomos, además de la procedencia, es el género. Por ello, define que el nuevo perfil del autónomo en España se podría resumir como más femenino, más internacional pero con menos empleadores. Así, los autónomos extranjeros prácticamente se duplicaron, con un crecimiento porcentual del 93,6% y un incremento en cifras absolutas de 165.781 afiliados más.

Actualmente representan el 17% del colectivo de autónomos persona física, frente al 9% que suponían en 2016, alcanzando los 342.919 autónomos. Por su parte, el número de mujeres autónomas aumentó un 10,4% en el periodo analizado, con 71.746 autónomas más, mientras que el número de hombres autónomos descendió un 2,4%, con una pérdida de 30.644 afiliados en una década. Como consecuencia, el peso de las mujeres dentro del colectivo ganó casi tres puntos porcentuales en diez años, pasando del 34,7% al 37,5% del total de autónomos persona física. “El perfil del nuevo autónomo en España ha cambiado profundamente en apenas una década”, señaló el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Descenso de empleadores y auge de la pluriactividad

Asimismo, los datos de ATA confirman que el autónomo persona física en la actualidad perdió tamaño de empresa. Si se desglosan los datos por el número de trabajadores a su cargo crecen los autónomos persona física sin asalariados en 68.073 personas en una década, un 4,4%, y bajan los autónomos con asalariados en un 6,2%. Destaca también el descenso de aquellos autónomos que hace una década tenían un trabajador y ahora no tienen ninguno en un 8,6%.

En cuanto al número de personas en pluriactividad, es decir, aquellos perfiles que combinan trabajo por cuenta ajena con una actividad por cuenta propia, creció exponencialmente, con una subidas del 83,4%, lo que equivale a 79.313 personas más que en 2016, pasando de los 95.067 pluriactivos a 174.380 en 2026. Por sectores, el trabajo autónomo de las personas físicas sigue siendo principalmente de servicios, concentrando casi el 75% de los autónomos persona física. Los servicios crecen en una década un 4%, mientras que la construcción se incrementó un 11,5%.