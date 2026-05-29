Desconectar del trabajo es posible para los autónomos tras un taller para gestionar el estrés

El cerebro de la mayoría de autónomos en Ourense está en modo supervivencia gran parte del tiempo. La incertidumbre es el pan nuestro de cada día para una porción considerable de las 22.167 personas inscritas en el régimen de trabajo por cuenta propia en la provincia.

Esta realidad motivó ayer la impartición del “Taller práctico de gestión del estrés laboral”, coordinado por la Asociación Empresarial de Autónomos de Ourense (AEPA) y gestionado por Natalia Berger, especialista en Terapia Psicoexpresiva y Artes Terapéuticas.

Un taller teórico-práctico

Al presentar el encuentro, Ana Belén Fernández Valado, presidenta de AEPA, remarcó: “No solo queremos hablar de fiscalidad, financiación, digitalización u oportunidades de negocio, queremos hablar de bienestar”.

Enfocada en esta narrativa de poner la atención y el cuidado en el ser humano, Berger comenzó su taller definiendo el estrés como “un mecanismo de adaptación del organismo ante una amenaza externa”.

“Los autónomos estamos más propensos a sufrir estrés por estar bajo una gran carga de incertidumbre; cumplimos muchos roles, tenemos más sobrecarga de trabajo, nos cuesta más delegar. En cambio, el trabajador por cuenta ajena muchas veces termina su horario y se olvida del trabajo, y es difícil para el autónomo desconectar del trabajo diario, porque hay una línea muy fina que divide la vida personal de la laboral, y para el autónomo esa línea a menudo es demasiado borrosa”, puntualizó Berger.

Acto seguido, la psicóloga llamó la atención sobre la importancia de “trabajar sobre nuestros pensamientos comprendiendo cómo funciona el motor del miedo que hay detrás”. Luego hizo énfasis en la comprensión de aspectos emocionales, la expresión de necesidades y la “demarcación de límites”. De igual manera orientó sobre el uso de herramientas externas como la meditación y el ejercicio físico para reducir el cortisol.

La segunda parte del encuentro consistió en “ejercicios de reflexión” para los asistentes, quienes, además de identificar las señales de estrés y áreas de mejora en su ámbito, compartieron alternativas personales de afrontamiento.

Alberto Pérez, secretario de AEPA, evaluó el impacto del taller: “Cada vez que tengo que preparar el reporte de facturas, de trabajo realizado, de ingresos, es un tormento. Y en ese sentido este taller nos ha dado herramientas para que podamos asumir esos momentos trimestrales con más destreza, porque también en las emociones, en la preparación psicológica del trabajador autónomo está el mejoramiento de su práctica”.