Un español medio trabaja cerca de ocho meses al año para abonar los impuestos

Los españoles trabajan 231 días al año para pagar impuestos. Esa cifra, que equivale al 63,3 por ciento del calendario, sintetiza de forma contundente la presión fiscal que soportan los hogares y que, traducida al tiempo, significa que hasta el 20 de agosto toda la renta generada se destina, de manera simbólica, a financiar al Estado. Solo a partir de esa fecha el trabajador medio empieza a trabajar para sí mismo. El cálculo, elaborado por la Fundación Civismo y contrastado con la evolución de la recaudación y de las bases imponibles, se ha convertido en una referencia clave para entender cómo ha cambiado la relación entre renta disponible y carga tributaria en España.

Presión fiscal 2018-2026

El indicador no se limita al IRPF ni a las cotizaciones sociales que aparecen en la nómina. Incluye el conjunto de impuestos que gravan la renta, el trabajo, el consumo y el patrimonio: tributos estatales, autonómicos y locales, cotizaciones a la Seguridad Social, IVA, impuestos especiales, tasas municipales y gravámenes sobre la vivienda y el ahorro. La idea es medir cuánto tiempo necesita trabajar un ciudadano medio para cubrir todo lo que paga, directa o indirectamente, al sector público.

El cálculo parte de un trabajador tipo de 45 años, sin hijos ni ascendientes a cargo, con un salario bruto anual de unos 32.000 euros. El coste total para la empresa, incluyendo cotizaciones, supera los 42.000 euros. Tras aplicar IRPF y cotizaciones, tanto a cargo del trabajador como de la empresa, el salario neto se sitúa en torno a los 24.000–25.000 euros. En términos simplificados, de cada 100 euros que cuesta emplear a ese trabajador, algo más de 40 se destinan a impuestos y cotizaciones, y menos de 60 llegan a su bolsillo.

A esta carga sobre el trabajo se suma la fiscalidad sobre el consumo. El IVA, que grava la mayoría de bienes y servicios, supone un porcentaje significativo de la renta disponible. Si se añade el impacto de los impuestos especiales sobre carburantes, electricidad, alcohol y tabaco, así como tasas y tributos locales, la proporción de la renta familiar que se destina a financiar el Estado resulta considerable. De ahí que el indicador de los 231 días tenga un impacto simbólico tan potente: hasta el 20 de agosto, toda la actividad laboral se interpreta como una forma de cubrir obligaciones fiscales.

La presión fiscal no es homogénea en todo el territorio. El llamado “Día de la Liberación Fiscal” varía según la comunidad autónoma, en función de la combinación de impuestos propios, tipos autonómicos y políticas fiscales regionales. Las comunidades con mayor carga sobre la renta y el patrimonio sitúan la fecha más cerca de finales de agosto; aquellas con políticas de menor presión la adelantan algunos días. Estas diferencias alimentan el debate sobre la competencia fiscal entre territorios y sobre el impacto de las decisiones autonómicas en el bolsillo de los ciudadanos.

El contexto europeo añade otra dimensión. España se sitúa en un nivel de presión fiscal medio-alto dentro de la Unión Europea, pero con una particularidad: el peso de los impuestos sobre el trabajo y el consumo es elevado en comparación con la tributación sobre el capital y el patrimonio. Al mismo tiempo, la estructura del gasto público y la eficiencia en la prestación de servicios se convierten en elementos centrales del debate. La pregunta que subyace es si los ciudadanos reciben un retorno proporcional al esfuerzo fiscal que realizan durante esos 231 días.

Ocho años de aumentos desde la llegada de Sánchez a Moncloa Desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en junio de 2018, la presión fiscal en España ha aumentado de manera sostenida y acumulativa. La recaudación tributaria ha crecido cada año por encima del ritmo de la economía, y el esfuerzo fiscal efectivo soportado por las familias se ha intensificado incluso en ejercicios sin grandes reformas explícitas. El sistema recauda más por la combinación de inflación, ampliación de bases, nuevas figuras tributarias, cotizaciones más elevadas y la ausencia de una deflactación suficiente del IRPF. El primer gran salto se produjo en 2019, cuando el Gobierno aprobó la subida del IRPF para rentas altas y del impuesto de sociedades para grandes empresas, además de elevar las cotizaciones máximas a la Seguridad Social. Ese mismo año se incrementó el impuesto sobre el diésel, lo que afectó a millones de conductores y al transporte profesional. En paralelo, se reforzó la fiscalidad sobre el ahorro mediante la subida de los tipos aplicados a las rentas del capital superiores a 140.000 euros. La pandemia de 2020 aceleró la tendencia. Aunque no se aprobaron grandes subidas directas, la inflación y la recuperación económica posterior ampliaron las bases imponibles, lo que permitió al Estado recaudar más sin modificar tipos. En 2021 y 2022 se introdujeron nuevas figuras: el impuesto a las grandes fortunas, el gravamen temporal a la banca y el impuesto extraordinario a las energéticas. Su impacto sobre la recaudación fue notable y contribuyó a elevar la presión fiscal agregada. En 2023 y 2024 se consolidó la subida de las cotizaciones sociales, especialmente la denominada cuota de solidaridad, que afecta a salarios altos y que incrementa el coste laboral para empresas y trabajadores. También se reforzó la fiscalidad medioambiental, con aumentos en los impuestos sobre plásticos, emisiones y productos contaminantes. En paralelo, la falta de deflactación del IRPF en un contexto de inflación elevada provocó que millones de contribuyentes pagaran más sin haber ganado poder adquisitivo real.