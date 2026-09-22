Inversores foráneos ya poseen la mitad de la Bolsa española

Los inversores internacionales consolidan su posición como los mayores propietarios de la Bolsa española y ostentan ya más de la mitad del parqué nacional marcando un nuevo récord, según el Informe BME sobre la propiedad de las acciones españolas cotizadas, elaborado por el Servicio de Estudios de BME con datos de cierre de 2025 y, para la inversión institucional, de junio de 2026.

En concreto, la participación de los inversores internacionales en la Bolsa española se sitúa en el 50,4%, 1,7 puntos porcentuales más que un año antes y nuevo máximo histórico. Desde el año 2000, cuando representaban el 34,7%, su peso aumentó en 15,7 puntos porcentuales. En las empresas no cotizadas, la participación extranjera es del 24,6%, por lo que el peso de los inversores internacionales en las compañías cotizadas duplica ya al de las no cotizadas. Entre los inversores internacionales más destacados se encuentran los llamados inversores institucionales. Este grupo incluye sociedades gestoras de fondos de inversión y pensiones, fondos soberanos, aseguradoras, entidades de capital riesgo o private equity, así como bancos de inversión e intermediarios que administran carteras de acciones.

De acuerdo con los datos obtenidos de FactSet correspondientes al cierre de junio de 2026, el valor total de las acciones del Ibex 35 en manos de fondos privados institucionales pasó de 207.320 millones de euros en marzo de 2025 a 307.634 millones en junio de 2026, lo que supone un incremento de 100.314 millones de euros, equivalente a un crecimiento del 48,4%.

Europa lidera la inversión

Por áreas geográficas, Europa se erige como la principal región de procedencia de los fondos privados con participación en el índice español. El valor de sus posiciones aumenta de 100.989 millones de euros en marzo de 2025 a 156.898 millones en junio de 2026 (+55,4%), y su cuota sobre el total pasa del 48,7% al 51%. No obstante, el informe reconoce que la interpretación requiere de cierta cautela, ya que dentro del conjunto de Europa se encuentra el Reino Unido, con una industria financiera “muy potente” que concentra entidades y canaliza inversiones bursátiles de inversores de todo el mundo, no solo británicos.

Norteamérica también registra un crecimiento significativo, desde 97.302 hasta 140.340 millones de euros (+44,2%), aunque su peso relativo se reduce del 46,9% al 45,6%. Las dos regiones concentran conjuntamente el 96,6% del valor total analizado. “La diferencia entre ambas evoluciones indica que Europa no solo se beneficia de la revalorización de las carteras existentes, sino también de una ampliación más intensa de su base inversora, mientras que la exposición norteamericana permanece más estable en número de fondos”, atestigua el informe.

El resto de regiones mantiene un peso reducido. La del Pacífico aumenta ligeramente en valor, hasta 6.905 millones, pero su cuota baja al 2,2% y en Asia alcanza 3.293 millones y conserva una participación próxima al 1,1%. África, Oriente Medio y Latinoamérica continúan con una presencia residual en el universo de fondos privados considerado. Por países, Estados Unidos sigue siendo el principal origen de los fondos privados invertidos en empresas del Ibex 35, con 135.890 millones de euros y el 44,2% del total. El número de grandes gestoras, aquellas con más de 500 millones de euros invertidos en el Ibex 35, aumentó de 72 a 106 entre marzo de 2025 y junio de 2026, mientras que las presentes en las 35 compañías del índice pasan de 11 a 15. Así, el valor de las posiciones de los 25 mayores grupos internacionales de gestión de activos en las compañías del Ibex 35 aumentó de 140.732 a 205.294 millones de euros, un 45,9% más, en línea con el avance del mercado, aunque su peso conjunto desciende ligeramente al 66,7%.

Familias españolas

Por su parte, la participación de las familias españolas en la propiedad de las acciones cotizadas repuntó en 2025 hasta el 16,7%, nueve décimas más que el año anterior y su mejor registro de los últimos cuatro años. después del mínimo histórico registrado en 2024. No obstante, se mantiene por debajo del máximo del 35,1% alcanzado en 1998. Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España con los datos referidos a 2024, el 12,2% de los hogares, unos 2,4 millones, posee directamente acciones cotizadas. De este modo, el valor mediano de la cartera directa de acciones cotizadas se situaba a finales de 2024 en 10.000 euros. Al mismo tiempo, el estudio identifica un cambio en el modo de invertir de los hogares. La inversión directa en acciones cotizadas, nacionales y extranjeras, representaba al cierre de 2025 el 6,2% del ahorro financiero de los hogares.