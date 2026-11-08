Vega Sicilia estrenará bodega con 200.000 kilos de uva

La Denominación de Origen Rías Baixas estrena incorporación con Bodegas y Viñedos Deiva, ubicada en el municipio de Crecente. Es del grupo vitivinícola Tempos Vega Sicilia, que se decantó por esta localidad a orillas del Miño y fronteriza con la provincia de Ourense y con la vecina Portugal para elaborar el que será su primer vino blanco en España.

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Se estrenará el próximo año con una elaboración prevista de entre 180.000 y 200.000 kilos de uva albariño. “Un sueño cumplido”, indicaba el CEO, Pablo Álvarez, en una de sus últimas visitas a las modernas instalaciones que ultiman su construcción.

La bodega trabaja con modelos matemáticos y con varias estaciones meteorológicas para el control preventivo de hongos y plagas

Son 3.000 metros cuadrados operativos sobre los que se levanta un edificio de granito, cristal y madera de roble y en el interior, salas de embotellado, de fermentación, barricas y de crianza, donde reposan los vinos. Es obra del estudio Arkipolis Arquitectura y Urbanismo, que diseñó y construyó una bodega práctica al servicio del vino.

En el exterior, una instalación fotovoltaica con paneles solares ya en funcionamiento para cumplir con el objetivo que se marca la compañía de tener autonomía desde el punto de vista energético.

La tecnología también está presente en Deiva con viticultura de precisión con investigación, desarrollo e innovación. En los terrenos donde se cultiva la uva, trabajan con modelos matemáticos que ayudan a prevenir la aparición de plagas. Emplean drones con imágenes espectrales del viñedo y cuentan con dos estaciones climáticas para el control preventivo de hongos que están ubicadas en Crecente y en O Salnés, zonas en las que Vega Sicilia adquirió parcelas.

Ocho años de trabajo

El proyecto se comenzó a gestar hace ocho años con la adquisición de los primeros viñedos en 2018 y las primeras pruebas de elaboración del vino se realizaron en 2021. En 2022, la compañía lo hizo público y se registró la empresa, Bodegas y Viñedos Deiva S.L., inscrita en la Denominación de Origen Rías Baixas.

Ya cuenta con tres añadas -correspondientes a 2024, 2025 y 2026- y la primera de ellas será la que se estrene el próximo año con las primeras 33.000 botellas que saldrán al mercado a un precio que rondará los 40 euros.

“Queremos construir una identidad propia desde el respeto por Galicia, sus personas y su tradición vitivinícola”, señala la directora general de Tempos Vega Sicilia, Jessica Julmy, que será la encargada de liderar la marca gallega y su proyección internacional.

Crecimiento en Galicia

La bodega de Crecente supone el pistoletazo de salida del grupo vitivinícola en Galicia, donde quiere expandirse y llegar a otras subzonas, como podría ser el Baixo Miño. En estos últimos años dio sus primeros pasos con pruebas y una parte de la añada que se venderá en 2027 se elaboró en estas instalaciones. El grueso se hizo en O Salnés, donde el grupo alquiló una nave y también con ayuda de otras bodegas, para poder hacer los trabajos mientras se construía Deiva.

El proyecto pasó por diferentes fases de experimentación con recipientes y materiales -inox, fudres de madera, hormigón y granito extraído de una cantera con sede en A Caniza- con el fin de estudiar su influencia en el vino.

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El estudio del clima y de la diversidad genética del albariño, así como una investigación en colaboración con el CSIC están detrás de la bodega. Tempos Vega Sicilia, una de los grupos bodegueros más prestigiosas del mundo, invirtió en Galicia algo más de 20 millones de euros, entre la bodega y los viñedos en O Condado do Tea y Val do Salnés. Al albariño Deiva le seguirá otro vino blanco, Arnela.