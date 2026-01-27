TRAS ACCIDENTES E INCIDENTES
❌✅ Encuesta | ¿En el momento actual usarías el tren como medio de transporte habitual?
La red ferroviaria enfrenta un momento complejo; tras el accidente de Adamuz, en Cartagena, donde casi 50 personas perdieron la vida, el sobresalto ha calado entre la población. Con causas aún no esclarecidas, el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha señalado que la investigación apunta a la rotura de una soldadura en la vía.
Posterior a ese accidente y a menos de una semana del siniestro de Adamuz, un tren de cercanías en Gelida, Cataluña, registra un accidente en el que murió un maquinista del convoy y más de 40 personas resultaron heridas. Todo esto al caer un muro de contención sobre el tren debido al temporal.
A estos dos siniestros antes mencionados se sumaron una colisión de un tren en Asturias y el choque de un tren FEVE contra una grúa en Alumbres, Cartagena.
