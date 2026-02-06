❌✅ Encuesta | ¿Participarás en alguno de los entroidos programados?

Los entroidos de Ourense regresan este 2026 como una de la cita imprescindible en el calendario, atrayendo a miles de turistas que disfrutan de su historia ancestral y sus distintas manifestaciones en función de la comarca ourensana en la que se celebran.

Los entroidos son una de las manifestaciones festivas más singulares del calendario tradicional gallego, con raíces que se remontan a los tiempos medievales. A lo largo de los siglos, cada comarca ha conservado rasgos propios, lo que convierte a los entroidos en un patrimonio cultural diverso y vivo, donde la sátira, la transgresión y la música popular ocupan un papel central.

En 2026, los entroidos se celebrarán como marca la tradición en las fechas previas al inicio de la Cuaresma. El martes de Entroido cae el 17 de febrero, por lo que los días principales de festejos se concentran entre el fin de semana del 14 y 15 de febrero y el propio martes de Entroido, aunque en muchos municipios las actividades se prolongarán durante más jornadas, con actos previos y celebraciones posteriores. Localidades emblemáticas del interior de Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, atraen a miles de visitantes interesados en conocer unas fiestas que combinan historia, identidad y celebración popular.

¿Y tú? ¿Vas a participar en alguno de los Entroidos?