Cartel y programa del Entroido de Laza 2026: actividades, fechas y horarios
El Entroido llega a Laza y la celebración envuelve a la comunidad. Con un amplio programa de actividades, el entroido de esa localidad toma fuerza y se prevé que las actividades principales arranquen este Jueves de Comadres para luego dar paso en la noche a la Cena de Comadres y a la verbena con Deluxe.
En el programa liberado por el Ayuntamiento de Laza se reseña que la comunidad vivirá varias jornadas de fiesta; una de ellas es el Sábado de Fariñada y Cabritadas, día en el cual la harina teñirá de blanco a Plaza de la Picota. Otra jornada de celebración será el Domingo de Estrea marcará el estreno de los Peliqueiros por la mañana y el saludo a los asistentes a la salida de la misa.
La música también avivará a la localidad; se cuentan las actuaciones de las charangas Bandiños Band y Big Band, el grupo Los Varacuncas, la orquesta Solara y la discomóvil A Gramola.
El viernes 13 de febrero tendrá lugar la tradicional cena del cocido en el Pabellón de Laza a partir de las 21:30 horas. Un momento para degustar la tradicional cocina gallega.
El Entroido de Laza se despedirá el domingo 22, Piñata, con la última salida de los Peliqueiros.
