TEMPORAL
Nils eleva el umbral de varios ríos en la provincia

Cartel y programa del Entroido de Laza 2026: actividades, fechas y horarios

JORNADAS DE FIESTAS

El Entroido llega a Laza y envuelve a toda la comunidad con un amplio programa de actividades que arranca este Jueves de Comadres y se extenderá durante varias jornadas festivas.

Cartel del Entroido de Laza de este 2026.
Cartel del Entroido de Laza de este 2026. | Concello de Laza

El Entroido llega a Laza y la celebración envuelve a la comunidad. Con un amplio programa de actividades, el entroido de esa localidad toma fuerza y se prevé que las actividades principales arranquen este Jueves de Comadres para luego dar paso en la noche a la Cena de Comadres y a la verbena con Deluxe.

En el programa liberado por el Ayuntamiento de Laza se reseña que la comunidad vivirá varias jornadas de fiesta; una de ellas es el Sábado de Fariñada y Cabritadas, día en el cual la harina teñirá de blanco a Plaza de la Picota. Otra jornada de celebración será el Domingo de Estrea marcará el estreno de los Peliqueiros por la mañana y el saludo a los asistentes a la salida de la misa. 

La música también avivará a la localidad; se cuentan las actuaciones de las charangas Bandiños Band y Big Band, el grupo Los Varacuncas, la orquesta Solara y la discomóvil A Gramola.

El viernes 13 de febrero tendrá lugar la tradicional cena del cocido en el Pabellón de Laza a partir de las 21:30 horas. Un momento para degustar la tradicional cocina gallega.

Cocido de Laza
Cocido de Laza

El Entroido de Laza se despedirá el domingo 22, Piñata, con la última salida de los Peliqueiros.

Xoves de Comadres - 12 de febreiro

  • 14:00h Folión dos nenos do CEIP O Castiñeiro polas rúas de Laza.
  • Pola noite Cea de Comadres e Verbena animada pola discomobil “Deluxe”.

Venres de folión - 13 de febreiro

  • Pola tarde pasacalles polas rúas de Laza a cargo da charanga “Bandiños Band”.
  • 21:30 h Cea de Cocido no pabellón de Laza (previa reserva, antes do xoves 12, no 625 48 63 56).
  • 00:00 h Folión Grande. Saída do fondo da Cerdeiriña, con chocos e fachóns xunto cos bombos do Folión de Trives, percorrendo as rúas de Laza, Souteliño e Cimadevila.

Sábado de fariñada e cabritadas - 14 de febreiro

  • Pola tarde pasacalles polas rúas de Laza a cargo do grupo/charanga “XXX”.
  • Fariñada na praza da Picota e ao remate música co grupo “XXX”.
  • Pola noite, cea das pandillas do pobo e ao rematar verbena con discomobil “Space”.

Domingo de Estrea - 15 de febreiro

  • Pola mañan, Estrea dos Peliqueiros e pasacalles coas charangas “Bandiños Band” e “Big Band”.
  • 12:30 h Saída da misa, Saúdo dos Peliqueiros e Reparto da Bica, na Praza da Picota.
  • A tarde seguimos de festa coa charanga “Big Band” e o grupo tradicional “Os Varacuncas”.
  • Desfile de Carrozas e festa coa orquesta “Solara”.
  • Pola noite, Verbena con Discomobil “Gramola”.

Luns Borralleiro - 16 de febreiro

  • Pola mañan, pasacalles coas charangas “Nova Trives” e “Tatoo” e o grupo tradicional “Os Varacuncas”.
  • Farrapada, na Praza da Picota e Maragatos e Xitanada dos Burros polas rúas de Laza.
  • Pola tarde, música coas charangas “Nova Trives” e “Big Band”.
  • A tardiña, Baixada da Morena, acompañada polas Formigas, Toxos e Cabelleiros.
  • Ao remate Reparto da Cachucha. Todo elo animado polas orquestas “Alkar” e “Takikardia”.
  • Pola noite, Verbena coas orquestas “Alkar” e “Takikardia”.

Martes de Entroido - 17 de febreiro

  • Pola mañan, pasacalles coas charangas “Nova Trives” e “Big Band”.
  • Saída dos Peliqueiros Veteráns.
  • Pola tarde, festa coa orquesta “ALKAR”.
  • A noitiña, Testamento do Burro, Enterro do Entroido e Loito dos Peliqueiros,
  • E seguimos de festa con “Alkar”.

Domingo de Piñata - 22 de febreiro

  • Pola mañan, saída dos Peliqueiros polas rúas de Laza.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats