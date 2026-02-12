Cartel y programa del Entroido de Laza 2026: actividades, fechas y horarios

Cartel del Entroido de Laza de este 2026.

El Entroido llega a Laza y la celebración envuelve a la comunidad. Con un amplio programa de actividades, el entroido de esa localidad toma fuerza y se prevé que las actividades principales arranquen este Jueves de Comadres para luego dar paso en la noche a la Cena de Comadres y a la verbena con Deluxe.

En el programa liberado por el Ayuntamiento de Laza se reseña que la comunidad vivirá varias jornadas de fiesta; una de ellas es el Sábado de Fariñada y Cabritadas, día en el cual la harina teñirá de blanco a Plaza de la Picota. Otra jornada de celebración será el Domingo de Estrea marcará el estreno de los Peliqueiros por la mañana y el saludo a los asistentes a la salida de la misa.

La música también avivará a la localidad; se cuentan las actuaciones de las charangas Bandiños Band y Big Band, el grupo Los Varacuncas, la orquesta Solara y la discomóvil A Gramola.

El viernes 13 de febrero tendrá lugar la tradicional cena del cocido en el Pabellón de Laza a partir de las 21:30 horas. Un momento para degustar la tradicional cocina gallega.

Cocido de Laza

El Entroido de Laza se despedirá el domingo 22, Piñata, con la última salida de los Peliqueiros.

Xoves de Comadres - 12 de febreiro

14:00h Folión dos nenos do CEIP O Castiñeiro polas rúas de Laza.

Pola noite Cea de Comadres e Verbena animada pola discomobil “Deluxe”.

Venres de folión - 13 de febreiro

Pola tarde pasacalles polas rúas de Laza a cargo da charanga “Bandiños Band”.

21:30 h Cea de Cocido no pabellón de Laza (previa reserva, antes do xoves 12, no 625 48 63 56).

00:00 h Folión Grande. Saída do fondo da Cerdeiriña, con chocos e fachóns xunto cos bombos do Folión de Trives, percorrendo as rúas de Laza, Souteliño e Cimadevila.

Sábado de fariñada e cabritadas - 14 de febreiro

Pola tarde pasacalles polas rúas de Laza a cargo do grupo/charanga “XXX”.

Fariñada na praza da Picota e ao remate música co grupo “XXX”.

Pola noite, cea das pandillas do pobo e ao rematar verbena con discomobil “Space”.

Domingo de Estrea - 15 de febreiro

Pola mañan, Estrea dos Peliqueiros e pasacalles coas charangas “Bandiños Band” e “Big Band”.

12:30 h Saída da misa, Saúdo dos Peliqueiros e Reparto da Bica, na Praza da Picota.

A tarde seguimos de festa coa charanga “Big Band” e o grupo tradicional “Os Varacuncas”.

Desfile de Carrozas e festa coa orquesta “Solara”.

Pola noite, Verbena con Discomobil “Gramola”.

Luns Borralleiro - 16 de febreiro

Pola mañan, pasacalles coas charangas “Nova Trives” e “Tatoo” e o grupo tradicional “Os Varacuncas”.

Farrapada, na Praza da Picota e Maragatos e Xitanada dos Burros polas rúas de Laza.

Pola tarde, música coas charangas “Nova Trives” e “Big Band”.

A tardiña, Baixada da Morena, acompañada polas Formigas, Toxos e Cabelleiros.

Ao remate Reparto da Cachucha. Todo elo animado polas orquestas “Alkar” e “Takikardia”.

Pola noite, Verbena coas orquestas “Alkar” e “Takikardia”.

Martes de Entroido - 17 de febreiro

Pola mañan, pasacalles coas charangas “Nova Trives” e “Big Band”.

Saída dos Peliqueiros Veteráns.

Pola tarde, festa coa orquesta “ALKAR”.

A noitiña, Testamento do Burro, Enterro do Entroido e Loito dos Peliqueiros,

E seguimos de festa con “Alkar”.

Domingo de Piñata - 22 de febreiro