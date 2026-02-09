Las Mázcaras vuelven a las calles de A Xironda

El Entroido de A Xironda, en Cualedro, celebró ayer su Domingo Corredoiro, la primera jornada en la que sus Mázcaras toman las calles para anunciar la llegada de este tradicional ciclo festivo.

Tras un año de espera, vestir el traje se convierte en todo un ritual para los vecinos, que llevan con orgullo esta emblemática figura. Así, recorren las calles del municipio al ritmo de sus chocas y haciendo uso del látigo, proclamando de manera oficial el inicio de la celebración entroideira y llenando el ambiente de tradición, color y emoción.

volverán a deleitar con su presencia el domingo 15, momento en el que recibirán a los feligreses a la salida de la misa

El próximo sábado, 14 de febrero, los vecinos se reunirán a partir de las 16,00 horas para recoger leña y crear juntos el “Entroido”, una gran figura de paja con atributos masculinos que simboliza esta fiesta. Posteriormente, todos los asistentes podrán disfrutar de una cena de confraternización y participar en la “colga” del Entroido en A Picota.

Las mázcaras de A Xironda volverán a deleitar con su presencia a vecinos y visitantes el domingo 15, momento en el que recibirán a los feligreses a la salida de la misa. Ya durante la tarde, la fiesta continuará de la mano del Grupo Vaivén, mientras que DJ Dario será el encargado de poner punto final a esta jornada donde también tendrá lugar una cena popular.

La celebración alrededor de la mesa continuará el lunes 16, donde la fiesta continuará al ritmo de la música para dar paso al último día del Entroido, el martes 17. Durante el mismo, se vivirá la jornada más esperada: la subasta del “Entroido”, seguida de su quema, acto que simboliza el final del ciclo festivo y la despedida de los rituales y tradiciones que han llenado de color y alegría cada rincón del municipio.