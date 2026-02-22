Os Parrandas do Irixo endulzan el Entroido

Zumbando al ritmo de la música, Os Parrandas do Irixo han conquistado cada lugar al que acudieron este Entroido con su comparsa “Revolución na colmea”. Lograron ganarse al público y al jurado, por tercer año consecutivo en el desfile de O Carballiño, y también han obtenido el primer premio en la capital ourensana, Ourense, donde han debutado y subido al podio gracias a sus trajes, confeccionados artesanalmente con materiales recolectados del campo.

A la espera de sus últimos desfiles en la Festa da Cachucha este domingo en O Carballiño, y el próximo fin de semana en Cortegada, los miembros del grupo se sienten profundamente agradecidos. A fin de cuentas, es muy satisfactorio comprobar que ha valido la pena el esfuerzo que les ha costado muchas noches sin dormir, especialmente a Tania Gallego, presidenta y diseñadora de la comparsa: “Acaba un Entroido y ella empieza a trabajar inmediatamente en la siguiente idea. Entre julio y agosto, el resto de los socios nos reunimos con ella en nuestro taller para aprender a elaborar los disfraces”, afirma Claudio Cerdeira, uno de los parranderos.

Traje mitad flor mitad panal, para los más pequeños; accesorios de la Abeja Reina y el prototipo de sombrero. | La Región

La inspiración para los disfraces nace de las tradiciones locales de O Irixo. Esta chispa ha acompañado sus creaciones desde su primer año como comparsa: en el 2024 se disfrazaron de elementos del maíz; en el 2025, revolotearon como gallinero, y ahora, en esta edición, rinden homenaje a la apicultura. Su motivación para crear ha sido siempre la misma: “reivindicar o enxebre”. Y consideran que la buena acogida que han recibido también representa un éxito en este sentido.

Mantienen, además, otra filosofía: elaborar los trajes con el menor gasto posible, para lo que intentan reutilizar ropa y zapatos viejos, y construir el diseño encima de esas prendas, a partir de recursos orgánicos. Este año, para los vestidos de las abejas pegaron cada pieza de millo y de piña individualmente sobre la tela, dando así la impresión de rayas amarillas y negras; la falda de los panales la construyeron moldeando redes de gallinero, que después forraron con rafia. Todos estos materiales fueron empleados también para hacer los accesorios y tocados. Es un proceso que requiere de mucha precisión y “máis que ser traballo de modista, é pura manualidade”, como comentaron para La Región hace unas semanas.

El pelotón de la comparsa de este año estuvo formado por abejas, acompañadas de panales, apicultores y dos flores gigantes, y perseguidas por dos osos deseosos de miel. Los más pequeños, por su parte, iban disfrazados de figuras mitad panal y mitad flor. “Llegaron a pararnos por la calle para decirnos que parecíamos un cuento”, comenta Cerdeira, ya que a Os Parrandas les gusta contar una historia a través de distintos personajes ligados a un mismo tema, en lugar de centrarse en un solo rol. Y además de los disfraces, dan una importancia especial a la coreografía y a la música, llegando a llevar este año dos canciones originales.

Lejos del orgullo que les despierta ganar, Cerdeira admite que su meta no es quedar entre los primeros puestos, aunque la victoria siempre es bien recibida: “Al final ganamos, sí, pero ese no es nuestro gran objetivo ni debería serlo para ninguna comparsa. Nosotros queremos disfrutar juntos, con nuestros amigos y amigas de O Irixo de todo el Entroido, tanto de los desfiles como del proceso previo”.