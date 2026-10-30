Antonio Acedo, el maquinista del AVE fallecido en Urda, recibió la orden de "reanudar con marcha normal"

Las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif en Atocha revelan una cadena de avisos, instrucciones e incidencias técnicas en los minutos previos al accidente ferroviario de Urda (Toledo). Una de las frases más relevantes de las grabaciones es “reanude con marcha normal”, la indicación que recibió el conductor del AVE de Renfe, Antonio Acedo, después de comunicar un problema en el sistema de seguridad LZB. Las comunicaciones también muestran que la maquinista del tren de Iryo avisó de que continuaba detenida y no conseguía restablecer el sistema.

Durante la conversación, el personal de Atocha consultó cómo proceder y pidió al maquinista que desconectara y volviera a conectar el sistema. Tras varios minutos de intercambio, llegó la instrucción que ahora centra parte de las preguntas sobre lo sucedido: “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”. El conductor aceptó la indicación y pudo continuar. La expresión “marcha normal” es especialmente relevante porque, según las informaciones publicadas sobre los protocolos aplicables a la incidencia, el tren debía circular con mayores precauciones, en régimen de marcha a la vista. Este procedimiento exige al maquinista adaptar la velocidad para poder detenerse ante un obstáculo en la vía. La diferencia entre ambas instrucciones constituye uno de los aspectos a investigar.