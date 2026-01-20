Boro, el perro extraviado en el accidente de tren de Adamuz, parece ser el de este video

El trágico accidente provocado por el descarrilamiento de un tren Iryo y el posterior impacto contra él de un convoy Alvia que venía en dirección contraria, en la linea de alta velocidad en Adamuz, Córdoba, sigue dejando relatos y preocupaciones de todo tipo. Lo crucial en las últimas horas ha sido poner a salvo a los heridos, estabilizarles en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales a los que fueron trasladados en un primer mometo, cerrar el balance definitivo de víctimas mortales y completar su identificación -por el momento son 40 las personas fallecidas-, las labores de investigación también están en curso y sin pausa, por la importancia que tendrán para determinar qué sucedió y qué causó esta tragedia.

En paralelo, se suceden las vivencias de los pasajeros que se salvaron y que empiezan a contar sus historias, Es ahí cuando aprece el relato de Ana, una viajera de Málaga que iba en el tren Iryo acompañada de su hermana, embarazada. En los primeros momentos tras el accidente Ana se centró en un primer momento en tratar de auxiliar a su hermana, pero cuando le fue imposible llegar hasta ella, no tuvo otra alternativa que salir del tren. Posteriormente, la hermana pudo ser rescatada por los rescatistas y permanece ingresada recuperándose.

Ana, con su cara aún lastimada y con cortes y contusiones, cuenta cómo afrontó el dramático momento. Ya se muestra entre más serena al ver que su hermana está siendo atendida y saber que ella está bien, pero se emociona al recordar que le falta algo que tambié para ella es importante, su mascota Boro, un perro de pelo negro a excepción del pecho que luce blanco y que se perdió entre la confusión del accidente de los trenes. Entre sollozos, Ana ha dado las gracias por la ayuda recibida para ponerse ella y su hermana a salvo, pero ahora pide un nuevo gesto de colaboracion ciudadana y que entre todos se localice a su mascota. Boro es importante para ella.

Este es el vídeo que ha trascendido y en que se aprecia un animal en la parte izquierda de la imagen.

En un video difundido en la red social X, un perro similar al de Ana se ve caminando por la zona colindante al accidente, por una ladera que sube desde el talud en el que quedaron los restos del tren Alvia. En este vídeo se puede apreciar cómo un animal baja entre matorrales, mientras los miembros de emergencias se afanan en las tareas de revisión y rescate en lo que es el "kilómetro cero" del siniestro ferroviario. Tal como ha apuntado ya su dueña, podría ser su perro Boro el que se aprecia suelto por una zona vallada en Adamuz.

Hasta el momento no hay confirmación definitiva de que la mascota de Ana haya sido encontrado.