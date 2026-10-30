TRÁMITE DE EMERGENCIA
Cinco colegios refuerzan sus vallas por seguridad en Ceuta
TRÁMITE DE EMERGENCIA
La empresa Tusser Ingeniería y Obras ejecutará los trabajos de vallado en cinco colegios de Ceuta mediante un contrato tramitado por la vía de emergencia, según publicó el BOE, tras los acontecimientos del pasado 30 de julio, en los que se produjo una entrada masiva de más de 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.
El Gobierno formalizó así un contrato de más de 360.000 euros para instalar vallas perimetrales en cinco colegios de la ciudad autónoma, una actuación que forma parte de las medidas adoptadas tras la invasión migratoria del pasado verano. La adjudicación recayó en la empresa Tusser por un importe de 363.515,42 euros, impuestos incluidos, según el expediente publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público del BOE y la formalización del mismo. Los trabajos que realizará la empresa adjudicataria afectan a los centros de educación Infantil y primaria José Ortega y Gasset, Juan Carlos I, Santa Amelia, Príncipe Felipe y Reina Sofía. El contrato incluye la instalación de los cerramientos perimetrales, mientras que la dirección facultativa de las obras y la coordinación de seguridad y salud se adjudicaron mediante un contrato separado.
La documentación oficial justifica la tramitación de emergencia por los acontecimientos del 30 de julio, cuando, según recoge el expediente, alrededor de 80.000 personas cruzaron la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta. El documento señala que tras la entrada masiva se detectaron accesos no autorizados y posibles asentamientos en instalaciones educativas, así como atribuye el problema a la insuficiencia de los cerramientos existentes.
La Administración considera que esta situación suponía un “grave riesgo” para la seguridad del alumnado y del profesorado de la ciudad autónoma, así como para los propios edificios escolares, por lo que recurrió al procedimiento de emergencia previsto en la Ley de Contratos del Sector Público. Las obras a realizar en las próximas semanas consisten en la instalación de aproximadamente 763 metros de vallado metálico de alta seguridad sobre los muros existentes, especialmente en aquellos puntos considerados más vulnerables. También afectan a los cerramientos deteriorados y se realizarán los trabajos necesarios para impedir nuevos accesos no autorizados.
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