Interior prevé desalojar de migrantes los montes de Ceuta en este mes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio por superada “con éxito” la primera fase del dispositivo extraordinario desplegado en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes de los días 30 y 31 de julio, después de que, según informó hoy, 12.000 hayan regresado voluntariamente a Marruecos desde agosto y se duplicase los medios para poder tramitar una media de cien expedientes diarios, tanto de asilo como, en la mayoría de los casos, de devoluciones.

En su quinta comparecencia en la ciudad desde el inicio de la crisis, Marlaska indicó que ya se formalizaron casi 1.200 peticiones de protección internacional, de las que se resolvieron aproximadamente unas 700. “Se está trabajando de una forma realmente importante”, dijo, remitiéndose a los diez módulos con 20 puestos de trabajo del nuevo CATE, lo que va a permitir “no menos de 100” expedientes diarios. “Nuestro compromiso, como dije desde el primer día, es que abandonen la ciudad todas aquellas personas que permanecen en Ceuta sin derecho a estarlo; en ninguna de mis comparecencias anteriores creo que haya faltado a la verdad”, aseguró desde la Delegación del Gobierno.

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Marlaska se comprometió a desalojar antes del próximo 1 de noviembre de los montes de Ceuta a los migrantes que buscaron aquí refugio tras la entrada masiva desde Marruecos de finales de julio, con el objetivo de que los ciudadanos puedan celebrar el Día de la Mochila en los espacios naturales de la ciudad.

Feijóo pide una respuesta firme del Gobierno a Rabat El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, consideró que España debe tener una respuesta “serena y firme” hacia Marruecos porque las acciones del país vecino superan “con creces lo admisible”. A su entender, “los continuos desafíos a la soberanía nacional no pueden ocultarse”ni tratarse como con silencio o resignación”. El presidente del PP manifestó que entre países vecinos “tiene que haber una absoluta colaboración, una buena relación de vecindad pero cuando un estado no cumple con dichos parámetros, tiene que existir esa respuesta firme y serena por parte de España”. Criticó la actitud que tuvo el Gobierno central en torno a la crisis de Ceuta, “una nación que aspira a ser respetada debe empezar haciéndose respetar”, aseveró.

“Nos comprometimos que antes del 11 de octubre las playas de Benítez, Trampolín y El Guano iban a estar desalojadas; me gustaría decir ahora que también mantenemos el compromiso de que, antes del 1 de noviembre, el conjunto de los ceutíes podáis disfrutar como todos los años de vuestros montes y poder disfrutar en familia con amigos de un día tan especial”, dijo en referencia al Día de la Mochila.