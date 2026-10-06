Ourense salva su cuarto escaño para las elecciones generales: Madrid gana uno en detrimento de Cádiz

Ourense mantendrá finalmente sus cuatro representantes en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. El reparto oficial de escaños por circunscripciones despeja así las dudas surgidas durante los últimos meses sobre la posibilidad de que la provincia perdiese uno de sus diputados por su evolución demográfica.

El Real Decreto de convocatoria de las elecciones, publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija en cuatro los diputados correspondientes a la circunscripción de Ourense, la misma cifra con la que concurrió a las elecciones generales de 2023.

La continuidad del cuarto escaño no estaba completamente asegurada. A comienzos de este año, las cifras de población situaban a Ourense muy cerca de perder un representante en favor de Barcelona, una posibilidad que llegó a generar preocupación institucional en la provincia.

Finalmente, el movimiento en el reparto de los 350 asientos del Congreso se produce en otras dos provincias. Madrid pasa de 37 a 38 diputados, mientras Cádiz cae de nueve a ocho, por lo que el incremento de representación madrileña se produce a costa de la circunscripción gaditana.

Mapa con escaños por circunscripciones para las elecciones del 29 de noviembre de 2026 | Europa Press

Galicia mantiene intacto su reparto

El resultado supone también que Galicia conserva todos los escaños que tenía asignados en las últimas elecciones generales. A Coruña continuará con ocho diputados, Pontevedra con siete y Lugo y Ourense con cuatro cada una. En total, la comunidad mantiene sus 23 representantes en el Congreso.