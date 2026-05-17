El PP se juega la mayoría en las elecciones de Andalucía ante casi siete millones de votantes

El PP de Juanma Moreno, actual presidente andaluz, parte como gran favorito en los comicios autonómicos de este domingo. Los 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas deciden si mantiene la mayoría absoluta o si tendrá que llegar a un pacto de gobierno con Vox, habida cuenta de que las encuestas pronostican un descenso del PSOE. El número de electores supone un incremento del 2,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022. Son 6.812.902 los andaluces con derecho a voto, 171.046 más que los 6.641.856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores, 302.070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.

Un total de 368.858 electores podrán ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos por haber cumplido 18 años desde la anterior votación. Siete de las ocho provincias andaluzas ganan electores respecto al 19 de junio de 2022 —Almería (23.410), Cádiz (24.654), Córdoba (1.827), Granada (25.323), Jaén (6.223), Málaga (57.499) y Sevilla (39.422)—, y solo Huelva reduce su población convocada a las urnas con 6.096 electores menos.

Como es tradicional, la provincia de Sevilla es la que cuenta con mayor número de electores, en concreto, 1.598.185 (1.555.616 residentes en la región y 42.569 en el extranjero), seguida de Málaga, con 1.284.154 (1.213.376 y 70.778, respectivamente) y de Cádiz con 1.038.175 (1.003.938 y 34.237). Por debajo del millón de electores se sitúan Granada, con 786.056 (726.519 y 59.537); Córdoba, con 647.577 (627.115 y 20.462); Jaén, con 515.380 (500.799 y 14.581); Almería, con 535.473 (484.640 y 50.833), y Huelva, con un total de 407.902 (398.829 residentes en Andalucía y 9.073 en el extranjero).

Los 785 municipios andaluces activarán a partir de las 09.00 horas un total de 3.756 colegios electorales, que dispondrán de 10.403 mesas integradas por 31.209 miembros. Por provincias, Almería dispondrá de 324 colegios y 849 mesas electorales; Cádiz, de 570 y 1.547, respectivamente; Córdoba, de 401 y 954; Granada, de 555 y 1.143; Huelva, de 264 y 662; Jaén, de 356 y 869; Málaga, de 599 y 1.772; y Sevilla, de 687 colegios y 2.607 mesas electorales.

Andalucía celebra sus decimoterceras elecciones. En diez de los doce comicios autonómicos que se celebraron, el PSOE-A fue la fuerza más votada, mientras que en las últimas hasta la fecha, las del 19 de junio de 2022, el PP-A venció por primera vez con mayoría absoluta.

Cerca de 14.600 efectivos componen el dispositivo que vela por la seguridad

Un total de 14.583 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) velan en Andalucía para que la jornada electoral transcurra con normalidad y se garantice que los más de 6,8 millones de personas llamadas a las urnas para las elecciones autonómicas puedan participar y ejercer su derecho al voto. Este despliegue de efectivos cubrirá la apertura durante la jornada de este 17M de 3.756 colegios electorales en los que los andaluces dispondrán de 10.403 mesas electorales compuestas por 31.209 miembros.

El dispositivo especial de seguridad contará con 5.584 agentes de la Policía Nacional y 8.999 efectivos de la Guardia Civil repartidos por las ocho provincias andaluzas este 17 de mayo, a los que se sumarán agentes de la Policía Local y de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma. Para estos comicios se habilitarán 3.756 locales electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad autónoma.

La Junta andaluza cifra en 14,4 millones de euros el coste de la organización

La Junta de Andalucía cifra en 14,4 millones de euros el coste de organización de las elecciones autonómicas, de los que 1,2 millones de euros corresponden al gasto en impresos y documentación electoral. Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de siete millones de sobres, según los datos facilitados por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

Entre las novedades para este nuevo proceso electoral figura una aplicación web y móvil renovada que permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado. El Centro de Difusión de Datos (CDD), que volverá a estar ubicado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja en Sevilla, será el punto neurálgico desde el que se procesará y difundirá toda la información de la jornada electoral.