Pedro Sánchez renuncia a presentar presupuestos este año

Pedro Sánchez, durante su intervención en el Cercle d’Economia en Barcelona, donde ha anunciado el inicio de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado implícitamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que supone dar continuidad a la prórroga de las cuentas públicas vigentes desde 2023. En su lugar, el jefe del Ejecutivo ha decidido esquivar el escenario actual y saltar directamente al próximo ejercicio, anunciando este miércoles en Barcelona el inicio inmediato de los trámites para la elaboración de los Presupuestos de 2027, un movimiento táctico con el que aspira a blindar la recta final de su mandato.

Continuidad de la prórroga y el foco en el próximo ejercicio

Durante su intervención en la reunión del Cercle d’Economia, Sánchez evitó concretar con qué apoyos parlamentarios contará para sacar adelante su propuesta tras haber renunciado a las cuentas del presente año. Pese al vacío presupuestario actual, el presidente defendió que el proyecto para 2027 tendrá un marcado carácter “social” y pivotará sobre la vivienda, la reducción del déficit y la reforma del modelo de financiación autonómica. Con esta estrategia, el líder del Ejecutivo vuelve a rechazar las presiones de la oposición para convocar elecciones anticipadas y reafirma su intención de agotar la legislatura de la mano de un plan económico a largo plazo.