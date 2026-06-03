Pedro Sánchez renuncia a presentar presupuestos este año
FUTUROS PRESUPUESTOS "SOCIALES"
Pedro Sánchez renuncia a las cuentas de este año, prolonga los presupuestos de 2023 y fía la estabilidad de la legislatura a un proyecto para 2027
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado implícitamente que no presentará los Presupuestos Generales del Estado para este año, lo que supone dar continuidad a la prórroga de las cuentas públicas vigentes desde 2023. En su lugar, el jefe del Ejecutivo ha decidido esquivar el escenario actual y saltar directamente al próximo ejercicio, anunciando este miércoles en Barcelona el inicio inmediato de los trámites para la elaboración de los Presupuestos de 2027, un movimiento táctico con el que aspira a blindar la recta final de su mandato.
Continuidad de la prórroga y el foco en el próximo ejercicio
Durante su intervención en la reunión del Cercle d’Economia, Sánchez evitó concretar con qué apoyos parlamentarios contará para sacar adelante su propuesta tras haber renunciado a las cuentas del presente año. Pese al vacío presupuestario actual, el presidente defendió que el proyecto para 2027 tendrá un marcado carácter “social” y pivotará sobre la vivienda, la reducción del déficit y la reforma del modelo de financiación autonómica. Con esta estrategia, el líder del Ejecutivo vuelve a rechazar las presiones de la oposición para convocar elecciones anticipadas y reafirma su intención de agotar la legislatura de la mano de un plan económico a largo plazo.
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