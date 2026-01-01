Despedidas que dejan gran pesar en Ourense

Xosé Manuel Piñeiro, presentador de TV; Ramón Seijas, presidente de Acauto; José Carlos Fernández Otero, sacerdote; y Marisol Nóvoa, presidenta de la CEO.

El año comenzó con la despedida y el recuerdo de figuras muy vinculadas a la vida social, cultural y religiosa de Ourense y su provincia. En enero se dijo adiós a Mariano Abad Martín, Aurelio García Fernández y a Eladio Osorio Castro, exalcalde de Castro Caldelas, cuya figura fue evocada en distintos testimonios. También fueron recordados Paulino Izquierdo, el fotógrafo Eduardo Ventura Raimúndez y Felipe de Couzada, referente en la recuperación de los Felos.

Enero dejó además el adiós a profesionales y personas comprometidas con la comunidad como José Enrique de León Castro, Antonio Álvarez Díaz, Cándido Soria, Xosé Manuel Piñeiro, Bruno Fuentes, Alberto Movilla, el párroco José Canal, el escultor César Lombera, el sacerdote Santiago González Rodríguez y el dentista Javier Álvarez-Tejada Cid, fallecido en un accidente de tráfico.

Febrero estuvo marcado por la despedida de personas ligadas a la política local, el asociacionismo y la vida vecinal. Se recordó a Nicolás Núñez Oviedo, expresidente del CD Barco; Iván Quintana Martínez, vinculado a las Xuventudes Socialistas de Ourense; y a Benito Vázquez, exalcalde de Lobios. También fallecieron Arturo Rodríguez, Rosa Yáñez Movilla, José Antonio Estévez Álvarez (exsecretario del Concello de Cortegada), José de Deva, miembro de Os Bandiños, Armando Jesús González Fernández “Mani” y José Ramón García Álvarez “Congui”.

La música, la artesanía y el deporte estuvieron presentes en los recuerdos de marzo. Se despidió al acordeonista Jesús Rocha González, integrante de Abertal y Airiños da Porta Falsa; a Francisco Galos, fundador de Cerámica Galos; al joven canterano del CD Ourense Xurxo Bouzo; y a Concha López.

Abril trajo consigo la pérdida de figuras destacadas del ámbito político, social y profesional. Fallecieron Plácido Diz, histórico socialista ourensano; Camilo Conde Cid; Roberto Martínez Vázquez, guardia civil; José Javier Castro Pérez; y Ramón Seijas, vicepresidente de Pérez Rumbao y presidente de Acauto, cuya figura fue recordada en más de un testimonio. También se despidió a Juan Enrique Guntiñas Roo, concejal en Vilamartín de Valdeorras; Manolita López Pardo y José Carlos Fernández Otero.

Durante mayo se recordó a personas muy ligadas al deporte, la cultura y la medicina. Fallecieron Sergio García Dacosta “Caneda”, Luis Menéndez Pérez, Fran Gayo (exdirector del OUFF), el ginecólogo Daniel Romero Valencia, Marcial Palomares, alma mater del fútbol en Cualedro, y Mariluz Montes, viuda del cineasta Chano Piñeiro.

Junio fue un mes especialmente intenso en despedidas. Se recordó a Ana María González Álvarez; a Marisa Amor, cuya figura fue evocada desde distintos ámbitos; a Carlos Doval; José Pedrouzo; María Dolores Fernández; Manolo Santamaría; Federico Izquierdo González, policía; Conchita Fernández; Adolfo Rego, homenajeado en varios textos; Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta y Servando Seara.

En julio se dijo adiós a Eduardo Estévez; a Enrique Nicanor, exdirector del OUFF; a Alfonso Tato Varela; y a Pepe Seara, solista del grupo Son do Sil y figura muy querida en el ámbito musical.

El mes de agosto dejó una larga lista de despedidas de personas muy relevantes en la cultura, el deporte y el tejido social ourensano. Fallecieron Xosé Lois Rúa Núñez, poeta y escritor; Juan Manuel Lazcano Novoa “Pirucho”; Manuel Vidal Mosteiro, conocido como “o do Queixo”; Maribel Arias Fernández, pionera del aeróbic en Ourense; Berta Dávila Fernández; Marisol Novoa, presidenta de la CEO; Susana González Rodríguez; Toño Cesteiro, referente del humor en Verín; Radigundo Castro Fernández, exalcalde de Gomesende; Amalia Mosteiro, fundadora de Quesos Amalia; y María de los Ángeles Blanco, presidenta de Afaor.

Septiembre estuvo marcado por el recuerdo de Ángel Pardevila; Virxilio Rodríguez Silva; Fina Rey, repostera histórica de Allariz, cuya despedida tuvo especial resonancia; y José de León González, patrono emérito de la Fundación San Martín.

En octubre fallecieron Gonzalo Rodríguez Álvarez, profesor de O Barco y expresidente de un club de fútbol local; José Antonio González Álvarez; Emilia Mesa, destacada deportista máster; Albino Núñez Rodríguez; y la periodista ourensana María Doallo.

Noviembre dejó el recuerdo de María del Socorro Montabés; Ramón Fernández González; Hermenegildo González; Luis Ruiz Castro; Beatriz Iglesias Mosquera; María Asunción Álvarez Ansia, miembro de la Coral de Ruada; y Aurelio Vila Obregón, artesano de las máscaras de Peliqueiro de Laza.

El año se cerró en diciembre con la despedida de Carlos Babarro, sacerdote; Carlos Blas, recordado en varios testimonios; José Carrera Santana “Pucho”, apasionado del Entroido; María José Varela Sabas; Samuel Pérez Feijoo, rosquilleiro; y Pilar Blanco Quirós.